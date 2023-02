“Eu sou o Gabriel e já fui a Lara.” A história de um rapaz que nasceu no corpo errado e o apoio que recebeu da família

Gabriel Teixeira é um jovem de 19 anos transgénero e a sua história é um exemplo de superação e aceitação familiar. Presentes no programa ‘Dois às 10’, do avô aos pais, a família conta como colocou a felicidade de Gabriel acima de tudo, mesmo vivendo numa aldeia pequena.

Cláudio Ramos, apresentador do programa da TVI, escreveu no Instagram: “Hoje, conhecemos o Gabriel. Conhecemos a família do Gabriel. O pai, o avô, a mãe, a irmã, os sobrinhos, o tio… todos juntos pela felicidade do Gabriel que nasceu Lara e cedo percebeu que não era feliz. ‘Sabia o que queria desde muito pequenino!’. Sentiu medo, solidão, desespero, ansiedade, revolta, nojo. Pensou no pior… até que falou com a mãe. Que falou com a família toda. Hoje conhecemos a história de um herói, porque é preciso ser-se gigante para fazer o que hoje fizeram o Gabriel e a sua família”

Veja aqui os principais momentos desta história emocionante: