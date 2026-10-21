Aos 45 anos, cantora portuguesa passa por transformação física impressionante: "Com menos 28 kgs"

Ex-concorrente faz cirurgia para emagrecer: e as fotos dos resultados são impressionantes

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Xana Carvalho partilhou fotografias que mostram a sua transformação ao longo de três anos. A cantora está orgulhosa do percurso e garante sentir-se mais saudável, confiante e feliz.

Xana Carvalho recorreu às redes sociais para partilhar uma conquista que a deixa especialmente orgulhosa. A cantora mostrou fotografias do antes e depois da sua transformação física e revelou ter perdido 28 quilos ao longo dos últimos três anos.

A poucos dias de celebrar o 45.º aniversário, a artista fez um balanço positivo desta etapa da sua vida e não escondeu a felicidade com os resultados alcançados.

«Tão orgulhosa de mim ❤️», começou por escrever na legenda da publicação, na qual compara duas versões de si própria, separadas por três anos.

«Hoje com menos 28 kgs, sinto-me tão mais saudável, mais confiante, muito mais feliz!», partilhou Xana Carvalho, deixando claro que a mudança representa, acima de tudo, uma conquista pessoal.

A cantora olha agora para o futuro com entusiasmo e satisfação. «Em breve celebro os meus 45 anos e sinto que estou melhor que nunca!», acrescentou.

Fãs rendidos à transformação de Xana Carvalho

As fotografias de antes e depois não passaram despercebidas aos seguidores da artista, que rapidamente encheram a caixa de comentários de elogios e mensagens de carinho.

«Linda!», «Uma inspiração», «Amamos as duas versões», «Estás maravilhosa» e «Sou tua fã» são algumas das reações deixadas pelos fãs.

Também não faltaram comentários como «Estás uma gata», «Impecável», «Que elegância» e «És uma guerreira», mostrando o entusiasmo de quem acompanha a cantora.

A partilha tornou-se, assim, num momento de celebração para Xana Carvalho, que assinala três anos de percurso com orgulho na mudança que alcançou e na forma como diz sentir-se nesta fase da sua vida.

Mais do que a diferença visível entre as duas fotografias, a artista destaca as palavras que escolheu para descrever o presente: saúde, confiança e felicidade.