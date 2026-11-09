Em tronco nu, ex-reality português mostra transformação física impressionante: "Estava a pesar 96 quilos"

Rafael Bailão está a viver uma fase de transformação física e não esconde o orgulho nos resultados alcançados. O antigo concorrente do reality show «Dilema», da TVI, recorreu às redes sociais para mostrar a evolução dos últimos oito meses, período durante o qual perdeu 16 quilos.

Em tronco nu, depois de mais uma ida ao ginásio, o cantor e influenciador digital partilhou um vídeo no qual evidencia as mudanças no físico. Uma publicação que acompanhou com uma mensagem de motivação dirigida a quem o segue.

«E vamos a caminho dos 80 quilos. Quem me acompanha por aqui sabe que, há oito meses, estava a pesar 96 quilos. É bom ver a evolução. Com foco e objetivos definidos, conseguimos tudo! Espero que se inspirem desse lado», escreveu Rafael Bailão.

A diferença é significativa: depois de ter iniciado este percurso com 96 quilos, o jovem está agora perto de atingir a meta dos 80 quilos. Uma evolução que decidiu partilhar publicamente, fazendo questão de mostrar o resultado do compromisso que tem mantido com os seus objetivos.

Mais do que exibir a mudança física, Rafael Bailão aproveitou o momento para deixar uma mensagem aos seguidores, incentivando-os a encontrar motivação para promover mudanças nas suas próprias rotinas.

O cantor tornou-se conhecido de um público mais alargado através da participação em «O Dilema», da TVI, e tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, onde partilha vários momentos da sua vida pessoal e profissional.

A importância de uma mudança de hábitos

A transformação de Rafael Bailão surge também como um exemplo da importância que a adoção de hábitos saudáveis pode ter no bem-estar. Segundo as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), os adultos devem praticar entre 150 e 300 minutos de atividade física aeróbia moderada por semana, complementados por exercícios de fortalecimento muscular em, pelo menos, dois dias.

A entidade de saúde recomenda ainda uma alimentação equilibrada e a integração da atividade física nas rotinas diárias, respeitando sempre a idade e a condição de saúde de cada pessoa.

Importa lembrar que cada processo de transformação física é individual e que a perda de peso deve ser encarada de forma equilibrada e sustentável, preferencialmente com acompanhamento de profissionais de saúde.

Para Rafael Bailão, os resultados estão à vista e a mensagem é clara: o caminho continua, agora com os 80 quilos como próximo objetivo.