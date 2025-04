Sim, já devíamos ter comprado o velhinho transístor. Este é dos mais vendidos e baratos

Este artigo pode conter links afiliados*

Pequeno, leve e surpreendentemente eficaz, este rádio de bolso é daqueles objetos que parecem ter ficado no tempo, mas que continuam a fazer todo o sentido nos dias de hoje. Funciona com duas pilhas AAA, tem um mostrador analógico e vem com um clipe de metal para prender ao bolso. Ideal para caminhadas ou para ter por perto em casa em caso de falha de energia, este transístor destaca-se pela boa receção FM/AM e por permitir ouvir em estéreo quando usado com auriculares. Simples, direto, sem complicações.

O som deste transístor é claro, a utilização é intuitiva e a autonomia chega a ultrapassar as 30 horas. Não precisa de ecrãs táteis nem de atualizações para cumprir o que promete: tocar música, notícias ou programas de rádio em qualquer lugar, com total portabilidade. A sua roleta de afinação foi melhorada para não perder a estação com qualquer movimento e o indicador de funcionamento permite ver de imediato se está ligado. Um verdadeiro regresso ao básico, onde cada detalhe foi pensado para durar.

Numa altura em que tudo parece depender da internet, da eletricidade ou de cabos, ter um rádio portátil como este é mais do que uma escolha nostálgica: é uma aposta sensata. Para os mais velhos, é um objeto familiar; para os mais novos, pode ser uma descoberta surpreendente. E por cerca de 20 euros, é também um presente acessível, útil e original para qualquer idade.

