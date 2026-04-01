Coimbra estuda reorganização viária na Baixa a pensar na entrada do ‘metrobus’

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A Câmara de Coimbra contratou um estudo técnico para pensar a reorganização da rede viária na Baixa de Coimbra a pensar na entrada do ‘metrobus’, que poderá levar à alteração de circulação em várias ruas.

Em meados de março, a Câmara de Coimbra contratou, por 19.600 euros, um trabalho de consultoria à Engimind para analisar a circulação viária na Baixa de Coimbra, no contexto da implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), serviço de ‘metrobus’ (autocarros em via dedicada) cuja linha que passa naquela zona da cidade deverá estar concluída no início de 2027.

Em resposta enviada à agência Lusa, a Câmara de Coimbra disse que o estudo “inclui o levantamento atualizado dos volumes de tráfego, o diagnóstico do funcionamento atual da rede viária, a simulação de diferentes cenários de circulação e a apresentação de propostas técnicas de reorganização” na Baixa e na envolvente da Casa do Sal.

As propostas deste estudo contratado por ajuste direto e com um prazo de três meses de execução incidirão “designadamente na rua da Sofia, rua da Saragoça, rua de Aveiro, rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes e na envolvente da rotunda da Casa do Sal”, afirmou.

“Importa sublinhar que o projeto original do SMM já previa uma reorganização da circulação nestas áreas. Contudo, face ao tempo entretanto decorrido desde os estudos então realizados, considera-se necessário atualizar os dados de tráfego e reavaliar os cenários, de forma a sustentar tecnicamente as decisões a implementar com a entrada em funcionamento do sistema”, esclareceu fonte oficial da Câmara de Coimbra.

Segundo o município, a eventual reorganização deverá implicar uma “priorização do transporte coletivo na Rua da Sofia e ao ajustamento das vias adjacentes, com definição de percursos alternativos e mitigação de estrangulamentos”.

“O estudo não define à partida uma solução fechada, tendo como objetivo avaliar diferentes hipóteses e identificar a mais adequada em termos de fluidez, acessibilidade e compatibilidade com o SMM”.

De acordo com a Câmara de Coimbra, o estudo que agora será realizado irá ainda avaliar “o desempenho atual da zona da rotunda da Casa do Sal e da sua envolvente, tendo em consideração as alterações recentemente introduzidas no viaduto da Ponte Açude”, em que foi incluída uma terceira via para quem entra no tabuleiro superior do IC2.

Questionada pela Lusa, a Câmara de Coimbra disse que, tal como estava previsto no projeto do ‘metrobus’, haverá uma redução do espaço para os carros em algumas artérias da Baixa, “designadamente onde o canal dedicado ao transporte coletivo exige a reorganização do perfil viário e dos sentidos de circulação”, mas essa redução não pretende dificultar o acesso àquela zona da cidade, mas diminuir “o tráfego de atravessamento e melhorar a eficiência do transporte público”.

“O estudo agora lançado permitirá avaliar, com dados atualizados, a melhor forma de concretizar essa reorganização, definindo percursos alternativos e mitigando eventuais constrangimentos, garantindo um equilíbrio entre a prioridade ao transporte público e o funcionamento global da rede viária”.

Além do levantamento dos volumes de tráfego na Baixa e envolvente, o estudo irá analisar sentidos de circulação, intersecções, as origens e destinos das deslocações, e a identificação de estrangulamentos.