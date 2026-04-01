Passe único entra em vigor e promete facilitar deslocações nesta região

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O sistema de tarifa única da rede de transportes públicos rodoviários, entra hoje em vigor, na Região de Aveiro, permitindo a circulação em toda a rede intermunicipal.

A medida da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) permite, a partir de hoje, circular com um único passe intermodal pelos municípios de Aveiro, Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

O novo sistema introduz o passe intermodal, de 20 euros, que é válido nas duas concessionárias de transporte que operam na região, a Busway e a Transdev.

Uniformiza também o valor dos passes mensais em 15 euros, e do passe social em 12 euros, para incentivar o uso do transporte público e reduzir a dependência do automóvel.

É ainda generalizado a partir de hoje o passe gratuito para jovens até 23 anos, em toda a rede.

“A tarifa única representa uma transformação estrutural na mobilidade regional, por tornar o sistema mais simples e atrativo para todos”, explicou o presidente da CIRA, Jorge Almeida.

O autarca, que preside também à Câmara de Águeda, sublinha que a medida promove a sustentabilidade e reduz os custos para as famílias, ao reforçar a ligação entre municípios.

Segundo dados facultados pela CIRA, em 2025 foram transportados na região 2.664.211 passageiros.

O transporte de passageiros foi concessionado em 2023 à empresa Busway, que veio ocupar no espaço territorial da CIRA o transporte que era explorado pelas empresas transportadoras do grupo Transdev, pela Auto Viação da Murtosa, pela Auto Viação do Souto, pela Auto Viação Feirense e pela União de Transportes dos Carvalhos.

A Busway opera em 111 linhas, sendo 74 linhas municipais, 17 intermunicipais e 20 inter-regionais.

O Município de Aveiro foi o único da Comunidade Intermunicipal a ficar de fora da concessão, uma vez que a Câmara de Aveiro está vinculada a um contrato de concessão em vigor, com a Transdev, através da Aveirobus.