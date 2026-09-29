Lembra-se dele? Jogador que fez história no Sporting assume comando de uma seleção

A Costa Rica tem um novo rosto no comando técnico da seleção. Bryan Ruiz, antigo jogador do Sporting e uma das figuras da história recente do futebol costa-riquenho, foi escolhido para assumir interinamente a seleção nacional, depois da saída de Fernando Batista.

A decisão foi anunciada pela Federação Costarriquenha de Futebol, que confirmou o afastamento de Batista e a entrada de Ruiz para orientar a Tricolor nos próximos compromissos da Liga das Nações da CONCACAF.

O desafio chega numa altura delicada para a Costa Rica. A equipa perdeu os dois últimos encontros da competição, frente a Curaçau e Haiti, e ficou com escassas possibilidades de chegar aos quartos de final. Ruiz terá agora pela frente os jogos com Nicarágua, a 1 de outubro, e Haiti, a 4 de outubro.

De antigo ‘leão’ a selecionador

Para os adeptos portugueses, o nome não é certamente desconhecido. Bryan Ruiz chegou ao Sporting no verão de 2015, contratado ao Fulham, depois de já ter construído uma carreira de destaque no futebol europeu, sobretudo ao serviço do Twente, dos Países Baixos. A UEFA recorda, na altura da contratação, que o costa-riquenho era capitão da sua seleção e uma das figuras da excelente campanha da Costa Rica no Mundial de 2014.

Em Alvalade, o avançado/médio ofensivo permaneceu durante três temporadas, entre 2015 e 2018.

Nesse período, somou 121 jogos, 18 golos e 21 assistências pelo Sporting, segundo os registos estatísticos consultados. Ruiz conquistou ainda a Supertaça Cândido de Oliveira de 2015 e a Taça da Liga de 2017/18 durante a passagem por Alvalade.

Foi, portanto, uma passagem longa e com números expressivos, embora a memória dos adeptos leoninos esteja também inevitavelmente associada a um dos momentos mais discutidos da sua passagem pelo clube: o lance desperdiçado diante do Benfica na reta final da época 2015/16.

Anos mais tarde, Ruiz voltou a falar desse episódio e admitiu que o falhanço teve um peso significativo na sua experiência em Alvalade.

Bryan Ruiz tem uma missão imediata

A Federação Costarriquenha explica que Ruiz assumirá a equipa para os jogos que faltam na fase de grupos da Liga das Nações da CONCACAF.

A estreia acontece frente à Nicarágua, seguindo-se o encontro com o Haiti. O contexto não é fácil. A Costa Rica chega a esta fase depois de derrotas frente a Curaçau e Haiti e precisa de vencer os dois jogos e esperar por outros resultados para continuar a alimentar as possibilidades de qualificação para os quartos de final.

Para Ruiz, será uma oportunidade particularmente simbólica: poucos anos depois de deixar de ser uma das referências dentro das quatro linhas, passa a ter nas mãos a responsabilidade de comandar a seleção que representou em três Mundiais.