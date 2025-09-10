Tem 94 anos e é uma inspiração: são estes os exercícios que esta mulher faz para se manter ativa

Leggings, calções e tops para voltar ao ginásio: roupa desportiva do Lidl é linda e assinada por Carolina Carvalho

Mika Takishima, conhecida como Takimika, é instrutora de fitness japonesa com 94 anos e, sem dúvida, uma inspiração para milhares de pessoas. A sua história mostra que nunca é tarde para começar: começou a treinar aos 65 anos e tornou-se instrutora profissional aos 87.

De acordo com o site Rac1, após ter ganho 15 quilos, decidiu criar o método Takimika, baseado em três pilares: constância, adaptabilidade e atitude positiva. Ao contrário dos treinos intensivos, Mika aposta em movimentos suaves e de baixo impacto, ideais para todas as idades.

O programa inclui quatro exercícios básicos a praticar todos os dias: agachamentos em equilíbrio, a libélula, a reverência e joelhos ao peito. Simples de executar, ajudam a reforçar o corpo, melhorar a estabilidade e manter a energia mesmo com o passar dos anos. Os seus vídeos são inacreditáveis e uma verdadeira inspiração, ora veja: