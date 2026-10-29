«Abdominais a arder». Influencer de fitness mostra acessório para treinar a barriga em casa

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Treinar os abdominais em casa, sem máquinas nem ginásio, pode ser mais simples com a ajuda de um acessório pouco conhecido. Descobrimo-lo no TikTok e ficámos com vontade de o experimentar.

Foi enquanto procurávamos treinos de abdominais na rede social que demos com este equipamento. Segundo a criadora de conteúdos Therese (@theresebyron), é uma opção a considerar por quem está a começar a treinar ou procura uma alternativa aos exercícios abdominais tradicionais.

Com um pedal para os pés e pegas para as mãos, o acessório permite executar diferentes movimentos e ajustar o esforço através da resistência. E, temos de admitir, ficámos com vontade de o ter em casa. Afinal, se há treino que pode dar luta, é o de abdominais.

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Como usar o equipamento para treinar abdominais

Therese demonstra várias formas de utilizar o equipamento. Uma delas é apresentada como o «eliminador de barriguinha» e destina-se, segundo a influencer, a quem considera a parte inferior da barriga uma das suas maiores inseguranças.

Com as pegas nas mãos, estende as pernas para a frente e procura manter o equilíbrio. Para quem sentir dificuldade, há uma alternativa: realizar o exercício deitado de costas.

Noutro movimento, segura as pegas e movimenta o corpo de um lado para o outro, com o objetivo de trabalhar os músculos do tronco. É nesta sequência que a criadora de conteúdos confessa não perceber «porque é que ninguém está a falar disto». Há ainda uma proposta para trabalhar o core, com especial incidência na zona abdominal superior. Neste caso, o equipamento ajuda a executar o movimento de subida, oferecendo resistência durante o exercício.

A sugestão da redação: um acessório compacto e versátil

O modelo utilizado por Therese não é exatamente igual ao que encontrámos, mas o princípio é o mesmo: um pedal para os pés e pegas ligadas a tubos de resistência.

O conjunto que descobrimos inclui três tubos, com resistências de 20, 30 e 40 libras — cerca de 9, 14 e 18 quilos, respetivamente. Podem ser utilizados individualmente ou combinados, até um máximo de 90 libras, o equivalente a aproximadamente 41 quilos.

A vantagem é poder ajustar a resistência à medida que se ganha força. A recomendação é começar com o tubo mais leve e aumentar gradualmente a carga, de acordo com a capacidade física e o conforto de cada pessoa. Segundo a descrição do produto, esta possibilidade torna-o adequado tanto para quem está a começar como para quem pretende retomar os treinos depois de uma pausa.

Outro ponto a favor é o tamanho compacto. O conjunto inclui uma bolsa de transporte, permitindo guardá-lo facilmente e levá-lo para diferentes locais, seja para treinar em casa, num hotel ou ao ar livre.

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O que dizem as avaliações da Amazon?

As opiniões dos compradores destacam sobretudo afacilidade de utilização do equipamento.

Nas avaliações da Amazon, os utilizadores destacam a versatilidade do acessório. Um dos compradores, que refere ter dores na anca e uma lesão no ombro, descreve-o como uma alternativa de «baixo impacto» que lhe permite trabalhar os abdominais de forma mais confortável. Outro elogia a possibilidade de treinar diferentes grupos musculares com um equipamento compacto, considerando-o «ideal para iniciantes» e para quem está a regressar à atividade física. A resistência ajustável é também apontada como uma vantagem, permitindo aumentar a intensidade dos exercícios à medida que se ganha força.

Em suma, é uma alternativa compacta para diversificar os treinos em casa, sem precisar de investir em máquinas volumosas. Ainda assim, como acontece com qualquer equipamento de exercício, importa escolher uma resistência adequada e executar os movimentos com uma técnica correta.

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