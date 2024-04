Treino zero: o método japonês de 5 minutos que ‘derrete’ gordura acumulada no corpo

4 hábitos que fazem das crianças japonesas as mais saudáveis do mundo

Do Japão chegam cada vez mais exemplos de rotinas para uma vida saudável, sem excesso de peso e todas as consequências que surgem. Desta vez, falamos do “treino zero”, um método de apenas 5 minutos para reduzir o excesso de gordura acumulada no corpo.

É evidente que, por mais eficaz que seja esta rotina diária, só é eficaz junto da população japonesa por ser acompanhada de uma alimentação saudável.

Ressalta-se que é extremamente importante consultar os especialistas de saúde correspondentes ao realizar uma rotina de exercícios ou plano alimentar que leve à redução da gordura corporal .

Conforme explica a autora deste esquema de exercícios, Tomomi Ishimura, o “treino zero” é um sistema de condicionamento físico japonês seguido por todos aqueles que precisam de perder o excesso de gordura acumulada. É composto por uma série de exercícios respiratórios e de alongamento , com o objetivo de ajudar o corpo a retornar à sua posição inicial e natural , conhecida como posição zero, explica o jornal mexicano El Cronista.

Veja passo a passo o que deve fazer com as instruções e o vídeo que se seguem: