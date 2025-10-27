O erro mais comum que muitos fazem depois de treinar e que pode estar a impedir bons resultados

Depois de um treino intenso, a maioria das pessoas procura recuperar energia e alimentar os músculos com uma boa dose de proteína, muitas vezes acompanhada de uma fonte de hidratos de carbono. No entanto, segundo o médico argentino Sebastián de la Rosa, esta combinação pode não ser tão benéfica quanto parece.

Citado pelo site El Confidencial, o especialista explicou, num vídeo partilhado nas suas redes sociais, que ingerir hidratos de carbono extra juntamente com proteínas após o exercício não acelera o crescimento muscular, pelo contrário, pode até atrasar o processo. O especialista afirma que estudos científicos demonstraram que o consumo excessivo de hidratos de carbono reduz a velocidade de absorção das proteínas, o que impede que os aminoácidos fiquem rapidamente disponíveis para a regeneração muscular.

Para quem quer ganhar massa muscular e, ao mesmo tempo, perder gordura, o médico recomenda uma abordagem mais equilibrada: apostar em treinos de força combinados com uma dieta hipocalórica, rica em proteínas e pobre em calorias. O segredo, segundo o especialista, está em dar prioridade à qualidade da nutrição e não apenas à quantidade.