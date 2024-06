Como fazer com que o seu cão pare de lhe saltar para cima? Treinador dá dicas valiosas

Estas são as raças de cães que quase nunca ladram

Pode ser confrangedor e muito incómodo ter um cão que salta em cima de todas as nossas visitas e mesmo sobre nós mesmos. Claro que este cenário agrava tanto quanto maior for o patudo que vive connosco. Imagine que uma das pessoas que entra em casa está numa situação físcia mais frágil ou que uma criança apanha o susto da sua vida ao ver um animal saltar ao seu nível…

Este é um hábito que pode e deve ser desincentivado. O treinador canino Ian Grant, responsável pela página de Instagram @vermontdogtrainer, mostra como deve colocar um ponto final neste hábito tão comum entre os cães.

O especialista começa por alertar: “Lembre-se de que recuar enquanto mantém o contacto visual com o seu cão irá convidá-lo a aproximar-se de si”. Por outro lado, explica, “avançar na direção dele desmotivará o cão de saltar para cima de si e invadir o seu espaço.”

Para as pessoas que acham não conseguir ter controlo sobre o cão por terem animais de grande porte e serem elas próprias mais baixas, Ian Grant esclarece: “Não se trata do seu tamanho físico, nem de esperar até que o cão salte para cima de si. Se o seu cão grande estiver a caminhar ou a correr na sua direção e, a cerca de dois metros de distância, você perceber que ele vai saltar dê um passo confiante para a frente e diga (sem gritar) "não". Use a sua energia confiante para impedir que o seu cão salte.”

Veja, agora, no video, como deve agir: