Famoso português expõe comentário cruel sobre o filho autista e a resposta implacável que deu está a dar que falar

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O modelo ficou indignado com as palavras de uma seguidora dirigidas a Bernardo, de 16 anos, que tem trissomia 21 e está no espetro do autismo. Luís Borges decidiu partilhar a mensagem publicamente e não escondeu a revolta: «Devia ter vergonha na cara!».

Luís Borges não conseguiu ficar indiferente a um comentário ofensivo dirigido ao filho mais velho. O modelo e stylist recorreu às redes sociais para denunciar publicamente as palavras de uma seguidora sobre Bernardo, de 16 anos, e deixou uma resposta contundente à autora da mensagem.

Tudo aconteceu depois de Luís Borges ter partilhado um vídeo familiar para assinalar o 12.º aniversário do filho Eduardo. Nas imagens, o modelo surge ao lado dos três filhos, Bernardo, Lurdes e Eduardo, a cantar os parabéns ao aniversariante.

O momento, que deveria ser apenas de celebração em família, acabou por ficar marcado por uma observação particularmente desagradável dirigida ao filho mais velho, que tem trissomia 21 e está no espetro do autismo.

«Aquele de amarelo, sentado, parece um pombo a andar, assim com a cabeça para a frente e para trás», escreveu uma seguidora na publicação.

Perante as palavras, Luís Borges decidiu não ficar em silêncio. Esta segunda-feira, 9 de novembro, partilhou o comentário nos stories do Instagram e fez questão de identificar o filho pelo nome, lembrando que por detrás da imagem estava uma pessoa.

«Aquele de amarelo chama-se Bernardo. É uma criança autista e é muito feliz no mundo dele. Agora a senhora, que diz que é mãe, avó, amiga, meiga, devia ter vergonha na cara!», respondeu.

Mas o desabafo não ficou por aqui. O modelo confessou ainda a dificuldade em compreender que alguém que acompanha a sua vida e a da família nas redes sociais tenha sido capaz de deixar uma mensagem daquela natureza.

«Faz-me confusão perceber que alguém que me segue tenha a malvadez de deixar um comentário destes sobre o meu filho», acrescentou.

Luís Borges terminou a resposta dirigindo-se diretamente à autora do comentário, com uma expressão acompanhada por um emoji de palhaço: «E, Celina, você é uma grande [emoji de palhaço]».

Luís Borges já tinha falado publicamente sobre os desafios de ser pai de Bernardo

Esta não é a primeira vez que o modelo fala abertamente sobre a experiência de ser pai de um jovem com trissomia 21 e autismo. Luís Borges tem partilhado vários momentos da vida familiar e também algumas das dificuldades que enfrenta, procurando dar visibilidade à realidade do filho.

Recentemente, numa participação no programa «Passadeira Vermelha», da SIC Caras, o modelo emocionou-se ao falar sobre o futuro de Bernardo e sobre um dos seus maiores receios: a possibilidade de o filho ficar sem o apoio e a compreensão de que necessita quando ele já não estiver presente.

«Eu espero que o Bernardo vá primeiro do que eu, porque eu não quero deixar aqui o Bernardo sozinho», confessou, num testemunho particularmente emotivo.

Na mesma conversa, Luís Borges falou sobre a dificuldade de encontrar pessoas com paciência para compreender o filho e recordou um episódio em que Bernardo esteve particularmente próximo de si, quando enfrentou uma pneumonia.

O modelo destacou também a sensibilidade do jovem, sublinhando que, apesar dos desafios que podem surgir no dia a dia, existem momentos de enorme cumplicidade entre ambos.

Trissomia 21 e autismo: duas condições que podem coexistir

A trissomia 21, também conhecida como síndrome de Down, e a Perturbação do Espetro do Autismo são duas condições distintas, mas que podem coexistir na mesma pessoa.

Segundo a National Down Syndrome Society, uma organização norte-americana dedicada à informação e defesa dos direitos das pessoas com síndrome de Down, estima-se que cerca de 16% a 18% das pessoas com trissomia 21 tenham também uma Perturbação do Espetro do Autismo.

Esta coexistência pode traduzir-se em características e necessidades de apoio diferentes de pessoa para pessoa, nomeadamente ao nível da comunicação, da interação social, do comportamento e do processamento sensorial.

É importante, por isso, compreender que cada pessoa tem características próprias e que os comportamentos associados ao autismo não devem ser motivo de ridicularização ou discriminação.

A reação de Luís Borges voltou, assim, a chamar a atenção para a forma como as pessoas com deficiência são tratadas nas redes sociais e para a importância do respeito pela diferença.

Mais do que responder a uma seguidora, o modelo fez questão de recordar que Bernardo tem um nome, uma identidade e uma vida feliz, que não devem ser reduzidos a um comentário ofensivo.