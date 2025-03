Tem a certeza de que está seguro em casa? Sinais de que deve trocar já a sua fechadura

Muitas pessoas acreditam que, por trancarem a porta, estão totalmente seguras. No entanto, nem todas as fechaduras oferecem o mesmo nível de segurança, e algumas situações que podem comprometer a proteção da sua casa sem que se aperceba. Desde fechaduras desatualizadas a técnicas de arrombamento modernas ou fechaduras que não permitem que o socorram em casa, há riscos que não pode ignorar. Consultámos um especialista, que nos apontou as situações mais comuns que podem pôr em causa a segurança da sua fechadura:

Tenho uma fechadura de “sobrepor” com uma chave de duplo palhetão

Muitas casas portuguesas ainda têm tipos de fechadura que, outrora consideradas seguras, hoje não oferecem proteção. Por vezes, tratam-se de portas de madeira que - especialmente as mais antigas - têm um tipo de fechadura chamada "de sobrepor" que utiliza uma chave grande, conhecida como "chave de duplo palhetão".

No passado, estas fechaduras eram consideradas seguras, mas atualmente já não oferecem grande proteção. Existem ferramentas específicas (chamadas gazuas) que permitem abrir este tipo de fechaduras sem precisar da chave original.

“Nesta situação, a opção deverá recair por certificar-se junto da empresa vendedora de sistemas de segurança que o modelo de fechadura a adquirir, mesmo que tenha chave duplo palhetão, já possua sistema de bloqueio anti gazua”, explicou ao IOL o diretor comercial da empresa Chaves do Areeiro, Nuno Félix.

Tenho uma porta blindada com cilindro simples

Também as portas blindadas comportam o mesmo problema. “As pessoas, por terem uma porta blindada, têm uma sensação de segurança que acaba por não ser real”, alerta ainda o especialista.

Algumas pessoas têm portas blindadas com fechaduras mais modernas, que usam um cilindro de perfil europeu. No entanto, por falta de informação ou para poupar dinheiro, acabam por escolher um cilindro simples, sem grandes mecanismos de segurança. O problema é que esses cilindros mais básicos podem ser facilmente abertos com uma técnica chamada "bumping", que permite destrancar a porta sem deixar sinais de arrombamento.

O ideal é consultar uma empresa especializada em segurança para saber se é possível atualizar a fechadura para um sistema mais moderno, de perfil europeu, que permite a instalação de um cilindro de alta segurança.

Qual, então, a fechadura mais segura?

A melhor solução, mais moderna e segura, é escolher uma fechadura de perfil europeu. “Este modelo permite a instalação de um cilindro de segurança, que é muito mais difícil de arrombar, especialmente se for combinado com um escudo de segurança, que protege o cilindro contra tentativas de arrombamento”, explica Nuno Félix.

O modelo de cilindro a considerar deve ter as seguintes características:

Segurança

Certificado

Chave patenteada

Barra de reforço anti-quebra ou quebra programada

Cartão de exclusividade na duplicação de chaves

Perdi as chaves de casa

O especialista é categórico sobre o que fazer: “tendo em conta que não sabe em que mãos ficou a chave perdida, por questões de segurança, deverá ser efetuada a substituição de forma a ter novas chaves e não correr o risco de visitas indesejadas”.

Em alguns casos, será necessário substituir toda a fechadura. No entanto, em modelos mais modernos, pode ser suficiente trocar apenas o cilindro ou os segredos (o mecanismo interno que reconhece a chave). O ideal é consultar um especialista para avaliar a melhor opção de acordo com o seu sistema de fechadura.

A minha fechadura não abre por fora

Já escrevemos no IOL sobre o erro comum de deixar as chaves na porta por dentro. A opção de, quando se tranca a porta, retirar a chave da fechadura é, de facto, importante. Mas, muitas pessoas deixam lá a chave como uma segurança adicional para não se colocar chaves por fora”, explicou-nos na altura Nuno Félix.

A realidade é que a maioria das fechaduras das casas em Portugal, mesmo as mais recentes que são equipadas com cilindros de perfil europeu, “não vêm com embraiagem ou sistema antipânico”, referiu o especialista. “No entanto, existem cilindros já com o sistema incorporado e outros que têm essa opção”.

A chave não entra nem sai com facilidade

Se notar alguma alteração no funcionamento da fechadura, é fundamental proceder a uma verificação imediata. Isto pode indicar uma possível tentativa de arrombamento ou manipulação, representando um risco de segurança.

Além disso, mesmo que não haja sinais de intrusão, um mau funcionamento pode ser um alerta para necessidade de manutenção preventiva. Se a fechadura estiver a funcionar com esforço ou dificuldade, o problema pode agravar-se com o tempo, podendo resultar no encravamento total e impossibilitar a abertura da porta, alerta ainda o responsável das Chaves do Areeiro.

