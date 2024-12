Truque da garrafa de água faz com que a roupa seque mais depressa

Nos dias de hoje estamos sempre à procura de soluções práticas para nos facilitar a vida no que toca a tarefas domésticas e na redução do consumo de energia. Existe uma técnica inovadora que tem vindo a ganhar destaque nos últimos tempos: usar uma garrafa de água quente para acelerar o secagem da roupa dentro de casa.

Segundo um site de tecnologia e inovação, Neozone, este método pode reduzir o tempo de secagem até 50% e oferece uma alternativa económica e eficiente para quem não tem uma máquina de secar.

A técnica é simples e baseia-se na evaporação. Basta encher uma garrafa de plástico resistente com água quente (não precisa estar a ferver) e colocá-la entre as roupas. A proximidade entre a garrafa e as roupas é importante para garantir a eficiência. Garanta uma boa circulação de ar, abrindo as janelas ou usando um ventilador. Se for necessário, substitua a água quente antes que esfrie totalmente.