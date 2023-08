As malas de tiracolo podem ser muito úteis e combinam com os mais variados looks. Mas sabia que são tão versáteis que até podem ser usadas de outra forma que não penduradas ao ombro?

Uma técnica para usar a mala de tiracolo na cinta tornou-se viral nas redes sociais. É tão simples que não é necessário usar acessórios e fica pronta em apenas uns segundos.

Veja no vídeo abaixo como pôr a sua bolsa de tiracolo à cintura e use-a no dia a dia.