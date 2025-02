Essenciais Mercadona: esta influencer de limpezas recomenda os melhores produtos

Se gosta de manter a casa impecável e está sempre à procura de produtos práticos e eficazes, então vai querer conhecer os favoritos da Mercadona escolhidos pela influencer 'MARTA', que gere a página de Instagram @_new_niu_, focada em dicas de limpezas domésticas e que conta com mais de 260 mil seguidores.

Um dos grandes destaques são as esponjas com sabão, que fazem verdadeiros milagres na hora de limpar o forno. Não só removem a sujidade sem grande esforço, como podem ser reutilizadas mais do que uma vez, tornando-se numa opção económica e sustentável.

Para quem quer roupa impecável, o detergente líquido em cápsulas é uma excelente aposta. Além de deixar as peças com um aroma agradável e uma sensação de frescura prolongada, vem com uma bola doseadora que evita que fiquem restos de detergente na roupa.

Se ainda usa amaciador, talvez seja hora de experimentar o desinfetante têxtil. Este produto é perfeito para quem procura uma solução mais higiénica, especialmente para lavar roupa desportiva e toalhas, eliminando odores e garantindo uma limpeza profunda.

As toalhitas de limpeza são o verdadeiro salva-vidas das casas de banho. Fáceis de usar e super práticas, são ideais para manter os lavatórios sempre limpos e livres de manchas sem grande esforço.