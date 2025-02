E com este truque chegou ao fim a era dos sacos de supermercado espalhados

Quantos sacos recicláveis de supermercado tem em casa e estão espalhados num canto, ou amarrotados, a ocupar espaço desnecessariamente? É sempre um stress em arrumá-los como deve de ser.

A criadora de conteúdos @rosimarsarmento.arte partilhou no Instagram um vídeo onde ensina um truque simples para dobrar e organizar os sacos de forma super prática.

O processo é fácil: com o saco aberto, dobre as laterais para dentro. Depois, enrole de baixo para cima e passe as pegas do saco por dentro para fixar. O resultado? Sacos bem dobrados, organizados e prontos a serem usados.

Para ver o passo a passo completo, assista ao vídeo na íntegra: