Talheres para cima ou para baixo na máquina de lavar? Especialista acaba com incertezas

Organizar os talheres na máquina de lavar loiça pode parecer uma tarefa simples, mas continua a ser um tema de debate. Enquanto algumas pessoas defendem que agrupá-los por tipo – colheres, garfos e facas – facilita a descarga, a especialista Morgan Eberhard, cientista principal e diretora de comunicação científica da P&G, alerta que este método pode comprometer a eficácia da lavagem.

Em declarações ao site Better Homes & Gardens, a especialista explica que os talheres do mesmo tipo tendem a encaixar-se uns nos outros, dificultando a circulação da água e do detergente e deixando resíduos de sujidade. Para garantir uma limpeza eficaz, é recomendado distribuir os talheres de forma aleatória no cesto e posicionar colheres e garfos com a parte suja voltada para cima. Já as facas devem ser colocadas com a lâmina para baixo, para evitar cortes ao descarregar a máquina.

A especialista também destaca que, se a máquina de lavar loiça tiver uma terceira prateleira rasa na parte superior, projetada para acomodar os talheres na horizontal, o agrupamento pode ser vantajoso, pois impede o encaixe das peças e permite uma lavagem mais eficaz.

Além disso, para preservar a qualidade dos talheres, não deve sobrecarregar o cesto, utilize um detergente suave e a remova os talheres assim que o ciclo terminar, secando-os com um pano para evitar ferrugem ou possíveis manchas - se os seus talheres tiverem manchas é isto que deve fazer.