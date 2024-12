Este truque diz-lhe no momento se as calças servem ou não sem ter de as vestir

Quantas vezes se encontrou numa loja com pressa e sem paciência para experimentar roupa? Se as filas para os provadores ou a falta de tempo são um problema para si, existe um truque simples e eficaz para saber se as calças que deseja comprar vão servir, sem ter de as vestir. Este método tem vindo a ganhar destaque nas redes sociais, especialmente depois de ser partilhado pela influencer Rosa Molina.

O truque consiste em utilizar o seu próprio corpo como guia. É uma solução prática que pode ser usada tanto para calças de ganga como para outros tecidos. Rosa Molina descreve-o como uma forma infalível de tornar o momento da compra mais fácil e ligeiro, especialmente durante dias mais atarefados. Curioso para descobrir como funciona? Veja o vídeo: