Nunca mais fomos de férias sem deixar um copo de água na bancada da cozinha

Normalmente quando saímos de casa para irmos de férias, prepararamos sempre a casa desligando eletrodomésticos, fechando as torneiras e deixando tudo limpo e organizado. No entanto, existe um truque que pode fazer a diferença no regresso: deixar um copo com água junto ao lava-loiça da cozinha.

Segundo o site La 100, durante o período de ausência, e por não estar a usar a água do lava-loiça, o sifão, que normalmente impede a subida de gases provenientes do esgoto, pode secar. Sem essa barreira líquida, os maus cheiros podem surgir.

O copo com água serve como medida de precaução. Caso se verifique a presença de um cheiro desagradável no regresso a casa, bastará despejar essa água pelo ralo, restaurando o nível de líquido no sifão e bloqueando os odores.

Para reforçar o efeito, é possível adicionar algumas gotas de vinagre branco ou lixívia à água, ajudando a desinfetar a canalização e a neutralizar eventuais resíduos acumulados.