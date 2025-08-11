Facebook Instagram
Nunca mais descascamos um ovo cozido sem ser desta forma

O método que vai mudar para sempre a forma como descasca ovos cozidos

IOL
Ontem às 15:08
Ovo cozido
Ovo cozido
10 pequenos-almoços com ovo que ajudam a perder peso

Descascar ovos cozidos nem sempre é simples, muitas vezes a casca parte-se em pedaços minúsculos ou a casca fica colada ao ovo. No entanto, um truque que se tornou viral no TikTok mostra como é possível acabar com esse problema.

A dica foi partilhada pela criadora de conteúdos lacaprichosa17, que já conta com mais de 165 mil gostos com a sua técnica.

Basta colocar o ovo cozido num frasco (pode ser reciclado de pickles, por exemplo) com um pouco de água, fechar bem e agitar com força durante alguns segundos. A casca começa a soltar-se sozinha e, com a ajuda dos dedos, sai por completo, sem esforço e sem deixar marcas no ovo.

 

 

