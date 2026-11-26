Depois de Carlo Acutis, conhecido como o primeiro santo da geração millennial, a Igreja Católica poderá vir a reconhecer uma jovem da Geração Z. Chama-se Maria Middleton, nasceu em 2002, nos Estados Unidos, e morreu em outubro de 2020, aos 18 anos, depois de lhe ter sido diagnosticado um tumor cerebral inoperável. Apesar da doença e do sofrimento físico, nunca perdeu a fé e dedicou grande parte dos últimos anos de vida a ajudar os outros. Agora, seis anos depois da sua morte, o seu percurso pode estar a caminho dos altares.

A história de Maria Middleton está a despertar a atenção de fiéis dentro e fora dos Estados Unidos. A 17 de novembro de 2026, a Conferência Episcopal dos Estados Unidos votou favoravelmente ao avanço da sua causa de beatificação e canonização, numa decisão que representa um passo importante no processo de reconhecimento da sua santidade.

A jovem, natural de Doylestown, no estado da Pensilvânia, poderá tornar-se a primeira santa pertencente à Geração Z, caso o processo venha a ser concluído favoravelmente pela Igreja Católica.

Mas, por detrás desta possibilidade, está uma história de vida marcada pela solidariedade, pela devoção religiosa e por uma mensagem que Maria deixou escrita no seu diário e que continua a inspirar quem conhece o seu percurso: «Think hope» (Pensa com esperança).

Quem era Maria Middleton? Uma jovem que transformou a dor numa missão

Maria Middleton nasceu a 10 de setembro de 2002, em Doylestown, na Pensilvânia, Estados Unidos. Cresceu numa família católica, formada pelos pais, Brian e Susan Middleton, que lhe transmitiram desde cedo os valores da fé e da solidariedade.

Desde criança, demonstrou uma forte ligação à comunidade religiosa e uma vontade de ajudar quem mais precisava. Durante os primeiros anos de escola, participou na organização de campanhas de recolha de roupa e agasalhos, que eram posteriormente distribuídos por famílias carenciadas.

Mais tarde, durante o percurso no ensino secundário, na Villa Joseph Marie High School, envolveu-se ainda mais em iniciativas solidárias. Criou e liderou uma angariação de fundos anual destinada a apoiar crianças com cancro e respetivas famílias.

Preparava também refeições para idosos, recolhia presentes de Natal, organizava cabazes para crianças e visitava residentes de lares. Na comunidade escolar e na paróquia, desempenhava várias funções religiosas, entre as quais leitora, acólita e cantora.

A sua fé era uma presença constante na vida quotidiana. Participava regularmente em momentos de adoração e tinha uma devoção especial à Virgem Maria.

Foi, contudo, durante a adolescência que a sua vida sofreu uma mudança radical.

Aos 16 anos recebeu um diagnóstico devastador

Durante o segundo ano do ensino secundário, quando tinha apenas 16 anos, Maria foi diagnosticada com um tumor cerebral inoperável, para o qual não existia tratamento ou cura.

A doença começou a afetar progressivamente a sua vida. Entre os sintomas estavam a perda de capacidades motoras finas, visão turva, dificuldades de equilíbrio e dores de cabeça.

Perante um diagnóstico tão devastador, seria compreensível que a jovem sentisse revolta ou desespero. No entanto, segundo os relatos divulgados pela família e pela Arquidiocese de Filadélfia, Maria procurou enfrentar a doença com uma confiança inabalável na fé.

Nos seus escritos pessoais, chegou a refletir sobre o propósito da própria doença, considerando que, mesmo perante um sofrimento extremo, cada pessoa podia encontrar uma forma de testemunhar o amor de Deus.

A sua condição física não a impediu de continuar a olhar para os outros.

Viajou até ao Uganda durante a doença para levar uma mensagem de esperança

Um dos episódios mais marcantes da vida de Maria Middleton aconteceu cerca de nove meses depois de receber o diagnóstico.

Apesar das limitações provocadas pelo tumor cerebral, a jovem participou numa viagem missionária ao Uganda, onde esteve em contacto com estudantes da escola St. John Paul II High School e com membros da comunidade local.

Durante a visita, partilhou a sua mensagem de fé e esperança, deixando uma impressão significativa junto dos alunos e professores.

Quando regressou aos Estados Unidos, não esqueceu a realidade que tinha encontrado. Continuou a angariar fundos para melhorar as condições da escola e apoiar crianças que, na sua perspetiva, enfrentavam dificuldades ainda maiores do que as suas.

A doença continuava a progredir, mas Maria mantinha a vontade de ajudar os outros.

A sua história começou, assim, a ultrapassar o círculo familiar e de amigos, chegando a pessoas que encontravam no seu exemplo uma inspiração para a própria vida.

«Think hope»: as últimas palavras que deixou escritas

Entre os elementos mais emocionantes da história de Maria Middleton está uma pequena mensagem encontrada no seu diário.

À medida que a doença avançava, a jovem foi perdendo capacidades físicas, incluindo a possibilidade de escrever à mão. Uma das últimas mensagens que conseguiu deixar no papel foi precisamente «Think hope».

Duas palavras que, traduzidas para português, significam «Pensa com esperança» e que acabaram por se tornar uma espécie de lema associado à sua vida.

Maria morreu a 8 de outubro de 2020, aos 18 anos. Depois da sua morte, os pais descobriram e reuniram vários dos seus escritos, que permitiram conhecer melhor a profundidade da sua fé e a forma como encarou a doença.

A mensagem «Think Hope» deu também nome a um livro sobre a sua vida, publicado em 2025: Think Hope: Maria Middleton's Life of Unyielding Trust in God.

Entretanto, o túmulo da jovem, no Santuário Nacional de Nossa Senhora de Czestochowa, em Doylestown, começou a receber visitantes de diferentes locais. A família tem recebido relatos de pessoas que atribuem à sua intercessão graças e curas físicas, embora a Igreja ainda não tenha iniciado uma investigação formal de qualquer alegado milagre.

A Igreja Católica dá um passo importante para a sua canonização

Seis anos depois da morte de Maria, a sua história está agora associada a um processo que poderá conduzi-la ao reconhecimento oficial da santidade.

Em junho de 2026, foi apresentada ao arcebispo de Filadélfia, Nelson J. Pérez, uma petição a favor da abertura da causa de beatificação e canonização da jovem.

A 17 de novembro, durante a assembleia plenária da Conferência Episcopal dos Estados Unidos, os bispos votaram favoravelmente ao avanço do processo a nível diocesano.

A decisão representa um passo processual importante, mas não significa que Maria já tenha sido reconhecida como beata ou santa.

O processo exige uma investigação aprofundada sobre a vida da candidata, as suas virtudes, os seus escritos e a reputação de santidade. A fase diocesana permitirá reunir documentação e testemunhos que serão posteriormente analisados pelas autoridades competentes da Igreja.

Em regra, para a beatificação é necessário o reconhecimento de um milagre atribuído à intercessão da pessoa depois da sua morte. Para a canonização, é normalmente exigido um segundo milagre, ocorrido depois da beatificação.

A decisão final cabe ao Papa. Por enquanto, o caminho de Maria Middleton está apenas a começar.

Depois de Carlo Acutis, poderá ser a primeira santa da Geração Z

A possibilidade de Maria Middleton chegar aos altares surge depois de a Igreja Católica ter canonizado Carlo Acutis, a 7 de setembro de 2025.

Conhecido como o primeiro santo da geração millennial, Carlo nasceu em Londres, em 1991, e morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de uma forma agressiva de leucemia.

Apaixonado por tecnologia e informática, ficou conhecido por utilizar a Internet para divulgar a fé católica, tendo criado um projeto digital dedicado aos milagres eucarísticos.

A sua canonização tornou-o uma referência para muitos jovens católicos, precisamente por representar uma geração que cresceu num mundo marcado pela tecnologia e pelas transformações digitais.

Maria Middleton nasceu em 2002, já integrada na Geração Z, geralmente associada às pessoas nascidas entre 1997 e 2012.

Caso venha a ser canonizada, poderá tornar-se a primeira representante desta geração a receber esse reconhecimento. Até lá, a sua história continua a ser partilhada por familiares, amigos e fiéis, que encontram no seu percurso uma mensagem de esperança que ultrapassa a própria doença.