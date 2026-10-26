Ficou viúva aos 31 anos e tomou uma decisão que mudou drasticamente a sua vida. Dez anos depois, atriz está de regresso à ficção da TVI

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Marlene Barreto tinha apenas 31 anos quando perdeu o marido, Paulo Nuno Frazão, vítima de um tumor cerebral. Mais de uma década depois, a atriz recordou a luta contra a doença, os anos em que colocou a carreira em segundo plano para cuidar do companheiro e a decisão de recomeçar no Brasil. “Foi um ato de carinho comigo própria”, confessou.

Marlene Barreto voltou a partilhar uma das fases mais difíceis da sua vida. A atriz, que integra o elenco da novela da TVI Coração de Mãe, esteve no programa Bom Dia, Alegria, onde conversou com Zé Lopes e Merche Romero sobre a morte do marido e o caminho que percorreu para recuperar os seus projetos pessoais e profissionais.

Paulo Nuno Frazão, realizador da Plural Entertainment, morreu a 27 de dezembro de 2015, aos 34 anos, depois de lutar contra um tumor cerebral. Na altura, Marlene tinha 31 anos. O diagnóstico inicial deixava poucas expectativas, mas a evolução da doença acabou por contrariar as previsões médicas durante vários anos.

“Aquilo que nos diziam era que eram 12 meses de vida. E foram sete anos de vida, e foram seis saudáveis. E isso deve-se a um ensaio clínico da altura”, recordou a atriz, sublinhando a importância que o tratamento teve no percurso do marido.

Marlene Barreto colocou a carreira em segundo plano para cuidar do marido

Durante os anos em que Paulo Nuno Frazão esteve doente, a atriz dedicou grande parte da sua vida a acompanhá-lo. A carreira ficou em segundo plano, enquanto o papel de cuidadora passou a ocupar um lugar central no seu quotidiano.

Foi uma fase exigente, marcada pela incerteza e pela necessidade de acompanhar de perto a evolução da doença. A atriz recorda agora esse período com a consciência de que fez tudo o que estava ao seu alcance para estar ao lado do marido.

A morte de Paulo representou, inevitavelmente, uma mudança profunda. Mas foi também o momento em que Marlene começou a pensar no seu próprio futuro e na necessidade de recuperar a dimensão profissional que tinha colocado em pausa.

"Só existe uma possibilidade: eu lutar por mim”

A decisão de mudar de vida surgiu num dos momentos mais dolorosos para a atriz: o dia em que o marido morreu. “[A decisão] aconteceu no dia e na noite em que o Paulo partiu. Eu estava presente e estava no quarto”, contou, ao recordar o instante em que percebeu que precisava de encontrar um novo caminho.

“Está tudo certo, foi tudo feito, neste momento só existe uma possibilidade que é eu lutar por mim, lutar por tudo o que tínhamos vivido, mas essencialmente por mim”, recordou Marlene Barreto.

A atriz explicou que tinha passado muito tempo dedicada ao marido e aos cuidados de que este precisava. Depois da perda, sentiu que era necessário voltar a olhar para si e recuperar os objetivos que tinham ficado suspensos.

“Eu tinha parado durante muito tempo enquanto atriz, tinha dedicado muito tempo àquele papel de cuidadora, que era um papel muito difícil”, afirmou.

A decisão de recomeçar não apagou a dor da perda, mas abriu espaço para uma nova etapa. “Foi um ato de carinho comigo própria”, resumiu.

A mudança para o Brasil e o regresso à representação

Depois da morte do marido, Marlene Barreto mudou-se para o Brasil, onde viveu durante três anos e investiu na formação profissional em representação. A experiência permitiu-lhe aprofundar conhecimentos e dedicar tempo à sua evolução enquanto atriz.

O percurso no Brasil tornou-se uma etapa importante da sua vida, tanto a nível pessoal como profissional. A atriz, que já tinha participado em várias produções televisivas portuguesas, voltou a apostar na formação e na construção de novos projetos.

A sua carreira inclui participações em novelas como O Beijo do Escorpião, Jardins Proibidos e A Única Mulher, da TVI, além de outros trabalhos na ficção nacional.

Agora, Marlene Barreto integra o elenco de Coração de Mãe, a novela da estação de Queluz de Baixo que assinala mais uma etapa no seu percurso televisivo.

O regresso à ficção acontece depois de um caminho marcado por mudanças profundas, mas também pela vontade de continuar a crescer profissionalmente.

Uma história de perda, mas também de recomeço

A história de Marlene Barreto é marcada pela perda precoce do marido e pelos anos em que a vida pessoal passou a estar profundamente ligada à doença. Mas a atriz escolhe também olhar para o que veio depois: a capacidade de voltar a investir em si própria, de procurar novas oportunidades e de recuperar a carreira.

Ao recordar publicamente esta fase, Marlene dá visibilidade à realidade de quem assume o papel de cuidador de alguém próximo e à dificuldade de reencontrar espaço para os próprios objetivos quando esse papel termina.

Mais do que uma história de superação com um final simples, o percurso da atriz mostra como o luto e a reconstrução pessoal podem coexistir. A mudança para o Brasil e o regresso à televisão representam etapas de um caminho que continua a construir.

Aos 31 anos, Marlene Barreto enfrentou uma perda que mudou a sua vida. Hoje, ao falar dessa experiência, deixa uma mensagem sobre a importância de voltar a cuidar de si e de encontrar forças para seguir em frente, sem apagar o passado.