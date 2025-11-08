Fábrica da Tupperware no concelho de Constância está à venda por 10 milhões

Outros artigos:
Meses depois de ter sido declarada insolvente, a fábrica da conhecida marca Tupperware, a operar no concelho de Constância desde 1980, vai ser posta à venda, noticiou a agência Lusa.
O preço mínimo para a venda são 10 milhões de euros, mas sujeito a quem apresentar a proposta mais elevada (desde que sejam cumpridas as condições que vierem a ser estipuladas para a concretização da venda).
O negócio, adiantou a agência noticiosa, deverá processar-se através da apresentação de propostas em carta fechada e envolve a empresa como um todo, ou seja, as instalações, máquinas e equipamentos. Caberá à empresa KPMG promover todo o processo de venda da Tupperware.
O futuro da fábrica, e a eventual continuidade industrial no mesmo setor de atividade, irá depender dos objetivos do potencial comprador.
Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders