Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros

A cidade “é ideal para quem procura mais do que apenas um passeio", recomendam os britânicos.

IOL
Hoje às 11:31
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”

Uma cidade portuguesa ganhou destaque na imprensa britânica graças a um artigo do The Times, que a descreve como um destino surpreendente e acessível. Segundo o jornal, que intitula o seu artigo como “a subestimada cidade portuguesa onde uma estadia de uma semana custa menos de 350 libras”, ou seja, cerca de 410 euros, Estarreja, no distrito de Aveiro, é um destino a não perder.

O artigo sublinha que “setembro é a época ideal para visitar Portugal”, já que “as multidões do verão já desapareceram e as temperaturas rondam os 25 graus: quente o suficiente para relaxar na piscina, mas fresco o suficiente para dispensar as espreguiçadeiras e passear”.

E, para quem procura algo mais do que praia, Estarreja surge como uma opção diferenciadora para os ingleses. O The Times refere que a cidade “é ideal para quem procura mais do que apenas um passeio, com os seus museus, arte de rua e reservas naturais para caminhadas e passeios de caiaque”.

Outro ponto valorizado é a proximidade a dois destinos muito procurados: “as cidades históricas do Porto e Aveiro estão nas proximidades para passeios de um dia”, lê-se na publicação.

Do lado da oferta turística, o jornal britânico destaca o Tulip Inn Estarreja Hotel & Spa, com um pacote bastante acessível: “Sete noites de estadia (…) incluindo voos de Stansted com a Ryanair, custam 323 libras por pessoa”, cerca de 380 euros. O hotel fica “a 45 minutos de carro ao sul do aeroporto do Porto”, destacam ainda os jornalistas.

Mas o que visitar em Estarreja? O The Times sugere um roteiro diversificado: “Passeie por Estarreja para apreciar os seus vibrantes murais de arte urbana e, de seguida, visite o vizinho Aliança Underground Museum, que expõe arte em quase 1,6 km de adegas, além de degustações”.

Para os amantes da natureza, o jornal não esquece a vasta zona protegida: “Estarreja é uma vasta área protegida de zonas húmidas e sapais com trilhos pedestres bem sinalizados, passeios guiados de observação de aves e aluguer de bicicletas e caiaques”.

