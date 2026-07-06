Descobrimos um refúgio de sonho onde nos sentimos em casa. E sem gastar uma fortuna

Há uma localidade em Espanha que parece Veneza. Mas tem praia e é deslumbrante

Já abriu uma nova piscina de água do mar aquecida em Portugal. E a entrada é gratuita

Areia branca e água a 30 graus: esta é uma das praias mais bonitas da Europa

O nosso país há muito que transformou o mundo rural em pedaços de charme escondidos, em refúgios que poucos conhecem. E nós estivemos num deles e recomendamos a visita. Sem os luxos supérfluos e industriais dos grandes hotéis, aqui sentimo-nos em casa e vivemos sem vigilância constante ou invasão de privacidade.

A equipa de funcionárias recebem-nos como família, com a informalidade e simpatia característica de uma visita à casa dos tios ou primos da terra. Com preços muito mais acessíveis do que em alternativas semelhantes, a Quinta Vale do Homem fica em Amares e surpreendeu-nos.

Esta casa com história não quer ser moderna e igual às outras. Guarda nas paredes e na decoração vestígios de outros tempos, de outros ofícios, com ferramentas e objetos que poucos sabem o que são ou para que servem. Ao longo da quinta, encontram-se antigas alfaias agrícolas que testemunham décadas de trabalho no campo. Carros de bois, semeadores, grades, sulfatadores e outros utensílios. Os antigos lagares, as enormes pipas de madeira e o alambique continuam também intactos, recordando que outrora se produziu aqui vinho.

No interior da casa principal, diversos objetos do quotidiano rural, como cântaros, foices, serras, regadores, rasas, malhos ou uma antiga máquina de costura, encontram-se preservados e identificados em português e inglês.

A Casa-Mãe surge como o centro da quinta. Aqui encontramos a receção (disponível entre as 7h e as 23h), uma sala de estar com ar condicionado e lareira, a sala de pequenos-almoços e, no lado oposto, uma zona de lazer equipada com sofás e televisor, mesa de bilhar e jogos de tabuleiro.

Além dos quartos tradicionais, com camas de casal ou duplas e possibilidade camas extra, existem também “villas” onde a estadia se torna ainda mais independente. São casas de pedra rodeadas de jardins incríveis, que têm cozinha totalmente equipada, em que as famílias ou grupos de amigos podem cozinhar.

Mas não se deixe enganar pelo aspeto rústico das casas. Todos os espaços têm ar condicionado, recuperadores de calor e são bastante confortáveis.

As piscinas são, claro, um dos pontos fortes da quinta em qualquer época do ano. No verão, a piscina exterior é das mais generosas que encontrámos neste tipo de alojamento. Para os mais ativos, há corte de ténis e campo de futebol, assim como um pequeno parque infantil na relva. Mas se o calor não aparecer, a piscina interior é a alternativa perfeita para dar uns mergulhos.

Perto da quinta, pode visitar a Praia Fluvial de Adaúfe, a cidade de Braga fica a 20 minutos e não faltam restaurantes com o melhor que se faz na gastronomia do norte de Portugal.

GOOGLE MAPS: COMO CHEGAR À QUINTA VALE DO HOMEM EM AMARES