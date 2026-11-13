Estas são as 5 coisas que os turistas dizem ou fazem e que mais irritam os portugueses

Portugal é um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo. Das ruas de Lisboa às praias do Algarve, passando pelas paisagens do Douro e pelas cidades históricas, são muitos os motivos que levam milhares de visitantes a escolher o nosso país para passar férias.

No entanto, por muito bem recebidos que sejam, há alguns hábitos dos turistas que nem sempre são vistos com bons olhos pelos portugueses. E não estamos necessariamente a falar de grandes faltas de respeito, mas de pequenos gestos, comentários e atitudes que podem revelar alguma falta de atenção à cultura local.

Foi precisamente sobre este tema que Jasmine Belle Pak, uma norte-americana, decidiu conversar com o influencer português Gabriel. Num vídeo partilhado nas redes sociais, perguntou-lhe quais eram as cinco coisas que os turistas fazem ou dizem e que mais irritam os habitantes locais.

As respostas deram origem a uma lista de situações que vale a pena conhecer antes de fazer as malas.

1. Dizer «gracias» em vez de «obrigado» ou «obrigada»

Pode parecer um pormenor, mas é um dos erros que mais facilmente chama a atenção dos portugueses: agradecer em espanhol quando estão em Portugal.

O português que participou na conversa explicou que a questão não está apenas na troca de palavras, mas sobretudo na falta de esforço para aprender uma expressão tão simples na língua do país que estão a visitar.

Afinal, não é preciso dominar o português para demonstrar consideração por quem nos recebe. Aprender a dizer «obrigado» ou «obrigada» já pode fazer toda a diferença.

E há uma particularidade que convém conhecer: tradicionalmente, os homens dizem «obrigado» e as mulheres dizem «obrigada».

É um gesto pequeno, fácil de memorizar e que demonstra respeito pela cultura portuguesa.

2. Dizer que tudo em Portugal é barato

«Meu Deus, é tudo tão barato aqui!» é outro dos comentários que podem não cair muito bem junto dos portugueses. É verdade que, para quem vem de países onde o custo de vida é bastante superior, alguns preços praticados em Portugal podem parecer particularmente acessíveis. No entanto, há uma diferença importante entre aquilo que um turista considera barato e aquilo que representa uma despesa para quem vive e trabalha no país.

Durante a conversa, o português lembrou que os salários em Portugal são mais baixos do que os praticados noutros países europeus e que o custo de vida não é necessariamente tão fácil de suportar como os visitantes imaginam.

Um café a 90 cêntimos ou um euro pode parecer uma pechincha para alguém que vem de uma cidade onde paga várias vezes esse valor. Mas, para quem recebe um salário português, trata-se simplesmente do preço habitual.

Por isso, antes de comentar que tudo é barato, vale a pena lembrar que os preços devem ser vistos à luz da realidade económica de quem vive no país.

3. Visitar Portugal e não querer experimentar a comida tradicional

Portugal é conhecido pela sua gastronomia, com pratos que fazem parte da identidade e da história do país. Ainda assim, há turistas que chegam, mas preferem manter-se fiéis aos hábitos alimentares que já conhecem.

O entrevistado considera que esta é uma oportunidade perdida. Afinal, experimentar a comida local é também uma das melhores formas de conhecer a cultura de um destino.

Do bacalhau à sardinha assada, passando pelo caldo verde, pela francesinha ou pelos diferentes pratos de carne e peixe, há muito para descobrir à mesa.

É natural que nem todos os visitantes gostem dos mesmos sabores ou que tenham restrições alimentares. No entanto, mostrar alguma curiosidade e disponibilidade para experimentar especialidades portuguesas pode tornar a viagem ainda mais enriquecedora.

Afinal, viajar também significa sair da zona de conforto e descobrir coisas novas.

4. Esperar que os portugueses trabalhem e atendam como no país de origem

Outro dos comportamentos mencionados está relacionado com as expectativas que alguns turistas levam consigo quando visitam Portugal. O português explicou que há visitantes que esperam encontrar exatamente o mesmo tipo de atendimento a que estão habituados nos seus países, incluindo uma atenção constante por parte dos funcionários.

Deu como exemplo a cultura das gorjetas, particularmente presente nos Estados Unidos, onde a expectativa de gratificação pode influenciar a forma como os profissionais de restauração e hotelaria prestam o serviço.

Em Portugal, embora as gorjetas sejam apreciadas, não se trabalha para elas. O atendimento pode ser mais direto e apressado, sem que isso signifique necessariamente falta de simpatia ou profissionalismo. Por isso, é importante perceber que cada país tem os seus próprios hábitos e formas de trabalhar.

Nem todos os profissionais vão estar constantemente a perguntar se está tudo bem ou a tentar antecipar cada necessidade. E isso não significa que o serviço seja mau. Respeitar as diferenças culturais é também perceber que nem tudo tem de funcionar como funciona em casa.

5. Dizer que Messi é melhor do que Cristiano Ronaldo

Por último, há um assunto que pode dar origem a algumas discussões entre portugueses: a eterna comparação entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Quando questionado sobre a quinta coisa que mais irrita os portugueses, o entrevistado não hesitou em escolher a preferência pelo futebolista argentino em detrimento do capitão da Seleção Nacional.

Com algum humor, afirmou mesmo que esta seria uma opinião a evitar partilhar em Portugal.

A rivalidade entre os dois jogadores marcou uma geração de adeptos de futebol e continua a alimentar debates em todo o mundo. Contudo, para muitos portugueses, Cristiano Ronaldo tem um significado especial, não só pelo percurso desportivo, mas também por representar Portugal ao mais alto nível durante tantos anos.

Naturalmente, cada pessoa tem direito à sua opinião e não há qualquer obrigação de escolher um jogador em detrimento do outro. Ainda assim, o comentário mostra como o futebol continua a ser um tema particularmente sensível e apaixonante para muitos portugueses.