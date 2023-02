VÍDEO: O momento comovente em que equipas portuguesas resgatam cão na Turquia

"A Força portuguesa na Turquia concluiu há instantes com sucesso o salvamento de um cão. 'Anda amigo!' foram as palavras que se ouviram no momento do resgate!". A mensagem foi colocada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na sua página de Twitter, acompanhada pelo vídeo que regista o momento comovente e emocionante em pleno cenário de tragédia após o sismo que abalou aquele país.

Visivelmente magro, com costelas salientes, o cão adulto, de pêlo dourado, tinha também o focinho e as patas com algumas feridas, sinal de que teria "tentado esgravatar a parede e encontrar uma saída", disse à agência Lusa o coordenador da equipa cinotécnica da GNR que está na Turquia, André Rosa. "Só tinha espaço para estar deitado, ali dentro", notou.

O sismo de magnitude 7,8 e réplicas que abalaram a Síria e a Turquia em 06 de fevereiro mataram mais de 35.000 pessoas, incluindo mais de 3.600 na Síria.