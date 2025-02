Vamos poder voltar a ver um dos canais de TV que mais saudades deixou

Do rosa-choque aos brilhos, este foram os looks deslumbrantes dos moranguitos na gala da TVI

Foi no verão que tivemos de dizer adeus a um dos canais que os portugueses mais gostavam de ver para revisitar as suas séries e novelas preferidas. Falamos da TVI Ficção, como já deve ter percebido. A boa notícia é que essa despedida deu lugar à estreia de um novo canal repleto de novidades incríveis.

Mas, onde podemos rever agora os episódios do Inspetor Max ou dos Morangos com Açúcar, que atravessam gerações? Ou as novelas que mais nos arrebataram, como Ouro Verde, Quer o Destino ou Na Corda Bamba? Temos boas notícias! Estão disponíveis em exclusivo no TVI Player, plataforma que existe em site e em app, e podem ser vistos de forma gratuita.

Tal como nos restantes conteúdos do TVI Player, os espectadores que estão fora do país terão de subscrever o serviço para ter acesso a todos os conteúdos.

VEJA AQUI A ‘NOVA’ TVI FICÇÃO

“A marca da ficção na televisão em Portugal é indissociável à marca TVI. Aliás, durante as últimas décadas tem já levado o talento nacional a dezenas de países, como se comprovou recentemente com o sucesso de vendas internacionais de “Cacau” ou com “A Fazenda” que ocupa o primeiro lugar no streaming da Amazon. É, por isso, precioso poder dar continuidade a uma grande marca, agora no TVI Player, quer para os nossos subscritores internacionais, quer para quem está em Portugal”, refere o diretor geral da Media Capital Digital, Ricardo Tomé.