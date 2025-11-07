Facebook Instagram

Não acontece só aos outros: 5 mil euros em cartão podem ser seus através do TVI Pass

Quantas vezes já pensou “isto nunca me calha a mim”? Desta vez, pode mesmo calhar
IOL
Hoje às 17:53
TVI Pass está a oferecer bilhetes para o novo musical épico de Filipe La Féria

A TVI está a oferecer um cartão VISA Electron pré-pago com 5.000 euros, num passatempo exclusivo da app TVI Pass.

Participar é simples: entre na app, siga as instruções e participe. Cada participação tem o custo de 1€ + IVA e é possível tentar a sorte até seis vezes por dia.

Com a TVI Pass, a aplicação gratuita da TVI, pode acompanhar conteúdos exclusivos, bastidores, programas e passatempos — e ainda interagir com outros fãs.

A plataforma é o ponto de encontro de quem vive o universo TVI mais de perto: desde acesso a eventos especiais até experiências VIP e prémios monetários.

Desta vez, não acontece só aos outros — pode mesmo acontecer a si.

PARTICIPE AQUI

Consulte o regulamento no site da TVI

Concurso publicitário 2025 autorizado pela CMO. Prémio em cartão , não convertível em dinheiro. Regulamento em tvi.pt. Custo participação: 1€ + IVA. Idade mínima de participação: 18 anos e NIF UE. Limite máximo diário de 6 participações por meio de participação. Participe de forma informada e responsável. Serviço TVI / MCD.33/

