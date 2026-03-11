És ator ou atriz? TVI Pass está à procura de novos talentos para participar em filmes

A TVI Pass acaba de lançar um passatempo especial que pode dar a alguns participantes uma oportunidade única: entrar num projeto audiovisual real e participar num filme.

A iniciativa surge no âmbito do projeto AGEAS Histórias Seguras, que conta com o apoio da TVI e da CNN Portugal, e tem como objetivo descobrir novos talentos que queiram fazer parte desta experiência cinematográfica.

Uma oportunidade para entrar num filme

Os vencedores do passatempo terão a possibilidade de participar como figurantes — ou até como atores principais — num dos três filmes candidatos ao Prémio Audiovisual AGEAS.

Cada um destes projetos terá como mentor o ator, encenador e realizador Diogo Morgado, que irá acompanhar o desenvolvimento dos filmes e ajudar a dar vida às histórias que fazem parte desta iniciativa.

CANDIDATURAS

Se sempre teve curiosidade em experimentar o mundo da representação, esta pode ser a oportunidade perfeita para dar o primeiro passo. O convite é simples:

“Participa e vem fazer parte desta História.”

O passatempo procura pessoas com vontade de participar numa experiência criativa e fazer parte de um projeto que pretende dar voz a histórias marcantes.

Em breve, alguns participantes poderão ver-se no ecrã — e tudo começa com uma candidatura na TVI Pass.