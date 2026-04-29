TVI Pass está a dar convites para a peça de teatro “A Noite”: descarregue já a app

Há oportunidades que pedem ação imediata e esta é uma delas. O TVI Pass está a oferecer convites duplos para assistir à peça “A Noite”, um espetáculo imperdível que sobe ao palco no próximo dia 7 de maio, às 21h00, no Centro Cultural da Malaposta, na Sala Ruy de Carvalho.

Sobre o espetáculo

Inserido na categoria Teatro & Arte | Teatro, “A Noite” é uma produção da Yellow Star Company que promete uma viagem intensa e emocional a um dos momentos mais marcantes da história de Portugal.

A ação decorre numa redação de um jornal, em Lisboa, na noite de 24 de abril de 1974. O ambiente aquece com o confronto entre Manuel Torres, um jornalista determinado a defender a verdade, e o chefe de redação, Abílio Valadares, alinhado com o poder político, com o apoio do diretor, Máximo Redondo.

Entre dilemas éticos, tensões ideológicas e rumores de uma revolução a acontecer lá fora, instala-se uma verdadeira batalha dentro da redação. Quando a publicação de notícias é proibida, a pergunta impõe-se: que verdade chegará à primeira página?

Como participar?

A participação neste passatempo decorre a partir das 12h00 do dia 27 de abril de 2026 até às 23h59 do dia 4 de maio de 2026. Durante este período, pode habilitar-se a ganhar um convite duplo para viver esta experiência ao vivo.

O processo é simples: descarregue a app TVI Pass e participe já.

Ficha artística

Uma produção Yellow Star Company

Texto: José Saramago

Encenação: Paulo Sousa Costa

Assistência de encenação: Luís Pacheco

Elenco: António Camelier, Elsa Galvão, Henrique de Carvalho, João Didelet, João Redondo, Jorge Corrula, Luís Pacheco, Ricardo de Sá e Sara Cecília

Understudies: Andreia Brito, Bárbara Norton de Matos, Luís Mascarenhas, Rui Luís Brás, Sérgio Moura Afonso e Sofia de Portugal