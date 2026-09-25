Jantar de Idiotas
Jantar de Idiotas

TVI PASS oferece bilhetes duplos para a comédia “Jantar de Idiotas” em Odivelas
IOL
Hoje às 12:02

A sessão realiza-se no dia 2 de outubro, no Centro Cultural Malaposta, e há bilhetes duplos para quem participar no passatempo

O TVI PASS está a oferecer 7 bilhetes duplos para assistir à peça "Jantar de Idiotas", no dia 2 de outubro de 2026, às 21h00, no Centro Cultural Malaposta, em Odivelas.

A participação no passatempo decorre de 24 a 30 de setembro de 2026. Esta é uma oportunidade para assistir à comédia produzida pela Yellow Star Company, que leva ao palco uma história onde um simples jantar entre amigos acaba por dar origem a situações inesperadas.

Sobre o espetáculo

Pedro Boto é um editor de sucesso que, juntamente com um grupo de amigos, tem por hábito organizar os chamados "Jantares de Idiotas". A regra é simples: cada convidado deve levar consigo uma pessoa que considere um verdadeiro idiota, sem que esta saiba que é, na verdade, o alvo da noite.

O que era para ser mais uma noite divertida rapidamente foge ao plano. A mulher do editor, a amante, um amigo enganado e um rígido inspetor das Finanças juntam-se a esta história, onde os equívocos e as situações inesperadas prometem dar origem a uma noite de comédia.

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"Jantar de Idiotas" é uma produção da Yellow Star Company, com encenação de Paulo Sousa Costa, texto de Francis Veber e tradução e adaptação de João Didelet.

Jantar de Idiotas
2 de outubro de 2026, às 21h00
Centro Cultural Malaposta — Sala Ruy de Carvalho
Duração: 120 minutos, com intervalo
Classificação etária: maiores de 12 anos

Participe no passatempo TVI PASS, de 24 a 30 de setembro, e habilite-se a ganhar um dos 7 bilhetes duplos para assistir ao espetáculo "Jantar de Idiotas", no dia 2 de outubro.

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