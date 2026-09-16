TVI Pass está a oferecer convites duplos para a antestreia de "Natal Amargo" em Lisboa e no Porto

O TVI PASS está a oferecer convites duplos para a antestreia do filme "Natal Amargo", de Pedro Almodóvar. A sessão decorre no dia 23 de setembro, às 21h30, em duas cidades: em Lisboa, nos cinemas UCI El Corte Inglés, e no Porto, nos cinemas NOS Norte Shopping.

No total, estão em jogo cinco convites duplos para Lisboa e cinco para o Porto, dando aos vencedores a oportunidade de assistir em primeira mão a este drama que atravessa duas décadas.

Sobre o filme

"Natal Amargo" narra a alternância entre duas histórias. A primeira é protagonizada por Elsa (Bárbara Lennie), diretora de publicidade, em 2004, durante o longo feriado da Constituição de dezembro. A segunda decorre em 2025 e tem como protagonista Raúl (Leonardo Sbaraglia), argumentista e realizador que está a escrever um guião que em breve se descobre ser a história de Elsa, do namorado Bonifácio (Patrick Criado) e das amigas Patrícia (Victoria Luengo) e Natália (Milena Smit).

Misturada com ficção, Elsa é, de certa forma, o alter ego de Raúl, que recorre à autoficção como solução para um longo período de bloqueio criativo. Ao olhar para dentro de si, Raúl não consegue evitar olhar também para as pessoas que compõem o seu universo mais íntimo: o companheiro (Quim Gutiérrez) e a assistente (Aitana Sánchez-Gijón).

O filme retrata a relação entre realidade e ficção, entre a inspiração e a vida, levantando o debate sobre os limites da autoficção.

CONCORRER: LISBOA

CONCORRER: PORTO

Esta é uma produção da El Deseo.

Natal Amargo — Lisboa

23 de setembro de 2026, às 21h30

Cinemas UCI El Corte Inglés

Natal Amargo — Porto

23 de setembro de 2026, às 21h30

Cinemas NOS Norte Shopping

A presente ação desenrolar-se-á a partir das 16 horas do dia 14 de setembro de 2026 até às 23h59 do dia 21 de setembro de 2026. Os vencedores serão contactados através de e-mail ou contacto telefónico.