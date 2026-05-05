TVI Pass está a oferecer convites duplos para ir ao cinema em Lisboa e no Porto

A TVI Pass está a oferecer convites duplos para a antestreia do filme OBSESSION – A Felicidade é Relativa, realizado por Curry Barker. As sessões decorrem no dia 11 de maio, às 21h30, em duas cidades: em Lisboa, nos Cinemas NOS Vasco da Gama, e no Porto, nos Cinemas NOS Parque Nascente.

No total, há 5 convites duplos para Lisboa e 15 para o Porto para oferecer, dando aos vencedores a oportunidade de assistir em primeira mão a este thriller que estreia exclusivamente nas salas de cinema a 14 de maio.

A história acompanha Bear, um jovem que recorre a um artefacto misterioso para conquistar a rapariga por quem está apaixonado. O plano resulta, mas rapidamente se torna claro que forçar o amor tem consequências sombrias e irreversíveis.

CONCORRER: PORTO

CONCORRER: LISBOA