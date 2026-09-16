TVI Pass está a oferecer bilhetes para a comédia "Pizza Man" no Porto

De 14 a 28 de setembro de 2026, o TVI PASS tem um novo passatempo que o pode levar ao teatro: estão em jogo 5 bilhetes duplos para o espetáculo "Pizza Man", no dia 30 de setembro de 2026, às 21h00, no Coliseu do Porto Ageas.

Sobre o espetáculo

A história começa no apartamento de Júlia, numa noite quente de verão. Depois de um mau dia no trabalho, em que o patrão se atirou a ela, Júlia acaba despedida e sem emprego. Sem dinheiro e desiludida, começa a beber e a ouvir música bem alto para esquecer a dor.

A amiga com quem partilha casa, Alice, chega a meio deste frenesim já a comer compulsivamente, depois de o namorado ter voltado para a mulher. Enquanto uma bebe, a outra come, até que decidem tomar uma atitude: escolher um homem qualquer e aproveitarem-se dele, tal como, na sua perspetiva, os homens sempre fizeram ao longo dos anos.

Como tinham encomendado pizza, o rapaz que a veio entregar, Guga, parece ser o alvo perfeito. O que começa com uma cerveja entre os três transforma-se rapidamente numa noite cada vez mais louca, selvagem, zangada e muito divertida.

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Com Eduardo Madeira, Liliana Santos e Núria Madruga, esta produção da Yellow Star Company promete uma noite de comédia e muitas surpresas.

Pizza Man — Porto

30 de setembro de 2026, às 21h00

Coliseu do Porto Ageas

Duração: 90 minutos, com intervalo

Classificação etária: maiores de 16 anos

Participe no passatempo TVI PASS, de 14 a 28 de setembro, e habilite-se a ganhar um dos 5 bilhetes duplos para o espetáculo "Pizza Man" no dia 30 de setembro, no Coliseu do Porto Ageas.