A TVI Pass está a dar convites duplos para um musical inesquecível no Teatro da Trindade

Alice no País das Maravilhas é mais do que uma história fantástica: é um convite a refletir sobre a nossa existência
Há 44 min
“Quem és tu?” – a pergunta que atravessa a obra intemporal de Lewis Carroll continua a ressoar dentro de cada um de nós. Alice no País das Maravilhas é mais do que uma história fantástica; é um convite a refletir sobre a nossa existência, a razão de sermos e, sobretudo, a forma como nos vemos no mundo.

Agora, essa viagem ganha uma nova vida no palco do Teatro da Trindade, em Lisboa, com uma versão musical frenética, vibrante e alucinante, capaz de transportar o público para um universo onde a imaginação não conhece fronteiras. Um espetáculo intenso, divertido e arrebatador, para maiores de 12 anos, que transforma o absurdo em poesia e a dúvida em descoberta.

E porque não queremos que perca esta experiência, estamos a oferecer 10 convites duplos para o musical Alice no País das Maravilhas, às quintas-feiras, às 21h, até 30 de novembro.

O passatempo decorre até às 23h59 de 20 de outubro de 2025, exclusivamente na app TVI Pass. Para participar, basta seguir as instruções disponíveis na aplicação e habilitar-se a viver uma noite única, onde realidade e imaginação se encontram num espetáculo imperdível.

Mais do que um musical, esta é uma experiência que nos lembra que Alice somos todos nós, sempre que nos permitimos questionar, sonhar e mergulhar no inesperado.

