Passatempo: ganhe um convite duplo para ver «Anita no Tinder» através da app TVI Pass

Encontrar o amor nem sempre é fácil, sobretudo quando os encontros se transformam em verdadeiras aventuras. É precisamente esse o ponto de partida de «Anita no Tinder», uma comédia que promete muitas gargalhadas e que pode ver com alguém especial.

A app TVI Pass tem cinco convites duplos para oferecer para o espetáculo, marcado para o dia 5 de novembro, às 21h30, no Taguspark – Auditório.

Em parceria com a Yellow Star Company, esta iniciativa dá-lhe a oportunidade de assistir a uma peça que aborda, com humor e alguma vulnerabilidade, os desafios dos relacionamentos amorosos na era digital.

«Anita no Tinder»: quando encontrar o amor se transforma numa aventura

Depois de várias desilusões amorosas, Anita decide fazer algo inesperado: instalar o Tinder. O que se segue é uma sucessão de encontros insólitos, situações caricatas e experiências românticas que nem sempre correm como planeado.

Em palco, a protagonista partilha as suas aventuras com o público, desde encontros com espiritualistas que abraçam árvores a padres, videntes, casais à procura de novas experiências e até pais que a avaliam como potencial nora.

Entre momentos de humor e confissões pessoais, «Anita no Tinder» reflete sobre a solidão moderna, os equívocos do amor e a procura de uma ligação genuína num mundo em que até os sentimentos passam por um ecrã.

Com uma duração de 60 minutos, sem intervalo, o espetáculo é dirigido a maiores de 12 anos.

Como participar no passatempo?

A app TVI Pass está a oferecer cinco convites duplos para «Anita no Tinder». Para se habilitar a ganhar, basta participar através da aplicação.

PARTICIPE AQUI

O passatempo decorre de 15 a 31 de outubro de 2026.

Prémio: cinco convites duplos para o espetáculo «Anita no Tinder».

Data: 5 de novembro de 2026, às 21h30.

Local: Taguspark – Auditório.

Promotor do espetáculo: Yellow Star Company.

Participe através da app TVI Pass e habilite-se a ganhar!

Boa sorte!