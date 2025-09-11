TVI Pass está a dar convites duplos para ir ver o espetáculo de Filipe La Féria (e habilitar-se a ganhar uma viagem a Roma!)

Nunca foi tão fácil ganhar convites duplos para assistir a um dos espetáculos de mais sucesso de Filipe La Féria. Para participar, só é necessário estar registado na aplicação TVI PASS. Além de assistir a este espetáculo emocionante, o público habilita-se ainda a ganhar uma viagem de três dias a Roma para 2 pessoas, em parceria com a Oasis Travel.

É possível participar até às 23h59 do dia 16 de setembro de 2025, e os vencedores serão contactados por e-mail ou telefone.

PARTICIPE AQUI

Depois de uma temporada histórica — com lotação esgotada durante nove meses e mais de 135 mil espectadores —, “FÁTIMA – Ópera-Rock”, de Filipe La Féria, regressa ao palco do Teatro Politeama já a partir de 18 de setembro.

Distinguido com o prémio de “Melhor Espetáculo em Portugal” (Molière Awards 2024), “FÁTIMA” é uma produção 100% portuguesa que uniu crentes e não-crentes numa experiência inesquecível.

DOWNLOAD TVI PASS

Com música original, orquestra ao vivo e um elenco de excelência, esta obra leva-nos de volta a 1917, à Cova da Iria, revisitando os acontecimentos que marcaram o século XX português. Mais do que uma recriação histórica, trata-se de uma poderosa narrativa sobre fé, resistência e a alma do povo português.

Local: Teatro Politeama, Lisboa