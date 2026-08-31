TVI Pass está a oferecer bilhetes para a peça de Eduardo Madeira, Liliana Santos e Núria Madruga

De 31 de agosto a 14 de setembro de 2026, o TVI PASS tem um novo passatempo que te pode levar ao teatro.

Nesta iniciativa, podes habilitar-te a ganhar bilhetes para o espetáculo “Pizza Man”, no dia 17 de setembro de 2026, às 21h30, no Auditório do Taguspark, em Oeiras.

Sobre o espetáculo

“Pizza Man” é uma comédia que acompanha Júlia e Alice, duas amigas que atravessam uma noite particularmente complicada. Entre problemas profissionais, desilusões amorosas e muita frustração, decidem tomar uma atitude inesperada: escolher um homem e aproveitar-se dele, tal como, na sua perspetiva, os homens tantas vezes fizeram ao longo dos anos.

Quando o entregador de pizzas, Guga, chega ao apartamento, parece ser o alvo perfeito. O que começa como uma simples entrega de pizza transforma-se rapidamente numa noite cada vez mais louca, selvagem, zangada e, acima de tudo, muito divertida.

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Com Eduardo Madeira, Liliana Santos e Núria Madruga, esta produção da Yellow Star Company promete uma noite de comédia e muitas surpresas.

Pizza Man — Oeiras

17 de setembro de 2026, às 21h30

Auditório do Taguspark

Duração: 90 minutos, com intervalo

Classificação etária: maiores de 16 anos

Participe no passatempo TVI PASS, de 31 de agosto a 14 de setembro, e habilita-te a ganhar bilhetes para o espetáculo de “Pizza Man” no dia 17 de setembro.