TVI Pass está a dar convites duplos para a comédia ‘Escolhas’. Neste espetáculo é o público que decide o final

“Escolhas” é muito mais do que uma comédia: é uma experiência interativa onde o público tem o poder de comandar o rumo da história
Ontem às 16:09
Ganhe convites duplos para a comédia Escolhas

A TVI Pass tem uma nova surpresa e está a dar cinco convites duplos para o espetáculo “Escolhas”, que sobe ao palco do Teatro Villaret (Lisboa) no dia 28 de setembro, às 18h. Para participar, só é necessário estar registado na aplicação.

“Escolhas” é muito mais do que uma comédia: é uma experiência interativa onde o público tem o poder de comandar o rumo da história. Com nomes sonantes como Ana Brito e Cunha, Hugo Mestre Amaro, José Pedro Vasconcelos, Madalena Brandão e Vasco Pereira Coutinho, sob encenação de Marco Medeiros, este espetáculo de Sébastien Azzopardi e Sacha Danino mostra, com muito humor, como é difícil tomar decisões. A cada sessão, tudo pode mudar — porque as escolhas são de quem assiste.

Na trama, Miguel vive em piloto automático: trabalha na ourivesaria do cunhado, tem uma relação estável e um talento musical que nunca passou do sonho. Mas, no dia do seu aniversário, reencontra o primeiro amor… e a vida deixa de ser previsível. A partir daí, cabe ao público decidir os rumos desta divertida viagem entre amor, amizade, trabalho e família.

Nomeada para os Prémios Molière e aclamada em Paris, esta comédia garante gargalhadas, surpresas e uma experiência única a cada espetáculo.

A ação decorre entre as 14h desta quarta-feira e as 23h59 do dia 24 de setembro de 2025.

