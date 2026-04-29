TVI Pass está a oferecer convites para o musical infantil “Madagáscar”

O TVI Pass tem convites duplos para oferecer para o espetáculo infantil “Madagáscar – Uma Musical Adventure”, que sobe ao palco no próximo dia 10 de maio, às 11h30, no Centro Cultural da Malaposta, na Sala Ruy de Carvalho. Se há programa perfeito para miúdos (e graúdos), é este.

Sobre o espetáculo

Este espetáculo musical, da Yellow Star Company, promete conquistar toda a família. Inspirado no universo divertido da DreamWorks, “Madagáscar – Uma Aventura Musical” leva-nos numa viagem cheia de ritmo, humor e amizade.

Em palco, reencontramos Alex, o Leão, Marty, a Zebra, Melman, a Girafa, Glória, a hipopótama e os irresistíveis Pinguins, um grupo de amigos inseparáveis que decide fugir do conforto do Jardim Zoológico do Central Park, em Nova Iorque, rumo a uma aventura inesperada.

Tudo começa quando Marty, movido pela curiosidade, decide explorar o mundo além das grades, desencadeando uma escapadela que os leva até à exótica ilha de Madagáscar. Pelo caminho, há surpresas, desafios e momentos hilariantes que prometem pôr toda a plateia a cantar e a dançar ao som de “Move It, Move It!”.

Como participar?

Só precisa de um passo: descarregar a app TVI Pass e participar já .

. A participação decorre a partir das 10h00 do dia 28 de abril de 2026 até às 23h59 do dia 6 de maio de 2026 .

. Os vencedores serão posteriormente contactados por e-mail ou telefone .

. Os convites são limitados

Ficha artística

A Yellow Star Company apresenta uma produção DreamWorks