TVI Pass oferece convites duplos para o concerto de Beéle

O verão vai aquecer ao ritmo da música latina e o TVI Pass tem uma surpresa para os fãs de Beéle. Temos dois convites duplos para oferecer para o concerto BEÉLE - Lisbon - Borondo Tour 2026, que acontece no próximo 5 de julho, às 15h00, no Parque Papa Francisco, em Loures.

Beéle é um dos nomes mais promissores da música latina da atualidade, conquistando fãs em todo o mundo com uma sonoridade que mistura afrobeat, reggaeton, dancehall e influências caribenhas. Com uma voz inconfundível e um estilo marcado pela emoção e pelo ritmo, o artista colombiano tornou-se uma referência de uma nova geração de músicos que ultrapassa fronteiras e géneros.

A passagem por Lisboa integra a aguardada Borondo Tour 2026 e promete uma tarde repleta de energia, dança e grandes momentos. Além de Beéle, o cartaz conta ainda com as atuações de Nelson Freitas, Danni Gato, Bashment Showcase e Rendez Vous by Guillaume.

Em palco, Beéle é conhecido por criar uma forte ligação com o público, transformando cada concerto numa experiência vibrante e inesquecível.

Como participar?

O TVI Pass está a oferecer dois convites duplos para este espetáculo imperdível.

Para se habilitar a ganhar, basta participar através do passatempo disponível no TVI Pass e seguir todas as instruções indicadas.

DESCARREGUE AQUI A TVI PASS

Não perca a oportunidade de assistir ao vivo a um dos artistas mais entusiasmantes da música latina contemporânea e de viver uma tarde de verão cheia de ritmo no Parque Papa Francisco, em Loures.