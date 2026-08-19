TVI Pass está a oferecer bilhetes para a peça de Ruy de Carvalho

De 19 de agosto a 2 de setembro de 2026, o TVI PASS tem um novo passatempo que te pode levar ao teatro.

Nesta iniciativa, temos 5 bilhetes duplos para oferecer para o espetáculo “Ruy, a História Devida”, no dia 6 de setembro de 2026, às 16h00, no Auditório do Taguspark, em Oeiras.

Sobre o espetáculo

Ruy de Carvalho, uma das maiores figuras do teatro em Portugal, sobe ao palco para abrir o coração e partilhar histórias inéditas da sua longa e inspiradora carreira.

Entre histórias de amor, momentos de humor e memórias capazes de emocionar, o público fica a conhecer uma faceta menos conhecida do ator: a de contador de histórias.

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Durante cerca de 75 minutos, Ruy de Carvalho conduz uma experiência intimista e próxima, na qual o público é também convidado a participar. Os espectadores poderão fazer perguntas ao ator, tornando o espetáculo numa verdadeira conversa entre amigos.

“Ruy, a História Devida” é uma oportunidade única para ouvir, conhecer e partilhar um momento especial com uma das grandes referências do teatro português.

Ruy, a História Devida — Oeiras

6 de setembro de 2026, às 16h00

Auditório do Taguspark

Duração: 75 minutos

Classificação etária: maiores de 6 anos

Promotor: Yellow Star Company

Participe no passatempo TVI PASS, de 19 de agosto a 2 de setembro, e habilite-se a ganhar um dos 5 bilhetes duplos para o espetáculo “Ruy, a História Devida”, no dia 6 de setembro.

Boa sorte!