Ver televisão em direto, o que já passou ou rever programas antigos: conheça o novo TVI Player

No ano em que celebra 10 anos, o TVI Player tem uma novidade especial para todos os utilizadores: uma nova imagem, mais moderna e intuitiva, e novas funcionalidades pensadas para tornar a experiência de cada utilizador ainda mais personalizada.

Experimente já em www.tviplayer.pt

A partir de agora, é possível criar vários perfis numa só conta, retomar os conteúdos do momento onde ficou, guardar os conteúdos preferidos para ver mais tarde e definir regras de acesso para os mais novos com o controlo parental. Para isto basta estar registado e fazer login. Gratuitamente!

O novo TVI Player está disponível no site, app mobile e Smart TVs. Onde quer que esteja, é possível aceder aos melhores conteúdos da TVI, CNN Portugal, TVI Reality, TVI Ficção e V+, agora com uma navegação mais simples, mais rápida e totalmente adaptada ao que realmente quer ver.

Mas há mais. A partir de agora e para ajudar nas escolhas do que ver, o TVI Player convida regularmente as caras dos seus programas favoritos e cada uma escolherá programas ou vídeos best-of de momentos que considera por alguma razão serem imperdíveis. “As Escolhas de...” começa com Cristina Ferreira e seguir-se-ão nomes do entretenimento, informação, realities e ficção.

Para o Diretor-Geral da Media Capital Digital: “Celebrar 10 anos de TVI Player conseguindo dar aos nossos quase 2M de utilizadores mensais muitas das funcionalidades que vinham pedindo é para nós uma enorme satisfação. Para além de uma plataforma de streaming para ver ou rever o melhor da TVI e da CNN, é também uma via de contacto com Portugal, a nossa atualidade, os nossos atores e formatos e rostos, que por aqui se mantêm ligados a centenas de milhares de pessoas que residem ou frequentemente se deslocam para fora do país.”

Experimente já em www.tviplayer.pt