Apresentador da TVI “muda de profissão” e vende bolas de Berlim na praia

Longe dos estúdios de televisão e das câmaras, Zé Lopes decidiu viver uma experiência bem diferente durante as férias. O apresentador do programa Bom Dia Alegria, do V+, trocou, por momentos, o papel de comunicador pelo de vendedor de bolas de Berlim numa praia portuguesa.

O momento foi partilhado nas redes sociais através de um vídeo onde surge a acompanhar um vendedor ambulante, ajudando-o a apregoar e a vender as populares bolas de Berlim aos banhistas. Uma experiência que, segundo o próprio, acabou por lhe deixar uma importante lição.

"Nestas férias tenho assumido a versão Barbie Profissões… e acho que encontrei a que mais me divertiu: vendedor de bolas de Berlim na praia", começou por escrever na legenda da publicação.

O apresentador revelou que bastaram "uns minutos" para perceber o esforço exigido a quem desempenha esta profissão diariamente, sobretudo durante os dias de maior calor. "Bastaram uns minutos para perceber o esforço que estes vendedores fazem todos os dias, debaixo de um sol abrasador e com muitos quilos nos ombros", destacou.

Ze Lopes fez ainda questão de elogiar o vendedor que o acompanhou, sublinhando a simpatia e criatividade com que desempenha o seu trabalho. "Um destaque especial para este senhor, que tem recheios de TUDOOOOO! e os pregões mais criativos", escreveu.

No final da experiência, o apresentador revelou que conseguiu ajudar a vender mais de 30 bolas de Berlim em poucos minutos, mas garante que foi ele quem acabou por sair a ganhar.

"No fim, agradeceu-me por o ajudar a vender mais de 30 bolas em poucos minutos. Mas, na verdade, quem tem de agradecer sou eu, pela lição de simplicidade, esforço e simpatia. Não sei se ele sabe, mas fez o meu dia muito mais bonito", concluiu.