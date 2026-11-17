Paula Neves e José Carlos Pereira marcaram a história da TVI com «Anjo Selvagem». Hoje, 25 anos depois, há uma coincidência que os une.

Há histórias que ficam para sempre na memória dos portugueses. E há protagonistas que, mesmo muitos anos depois, continuam associados a personagens que marcaram uma geração. Paula Neves e José Carlos Pereira são dois desses casos. Há 25 anos, deram vida ao casal sensação de «Anjo Selvagem», uma das novelas mais emblemáticas da história da TVI. Agora, os dois atores voltam a ter um motivo especial para estar em destaque: fazem anos exatamente no mesmo dia.

A coincidência não passou despercebida neste 17 de novembro. Paula Neves celebra 49 anos, enquanto José Carlos Pereira assinala a chegada aos 48. Uma data que os une e que ganha um significado ainda mais especial quando recordamos o percurso que partilharam na ficção nacional.

Foi em setembro de 2001 que os portugueses conheceram Mariana, a irreverente personagem interpretada por Paula Neves, e Pedro Brandão Salgado, a personagem a que José Carlos Pereira deu vida. Juntos, protagonizaram «Anjo Selvagem», uma produção da TVI que rapidamente ultrapassou as expectativas e se transformou num verdadeiro fenómeno televisivo.

A história de amor entre Mariana e Pedro conquistou o público e tornou os dois atores em rostos incontornáveis da ficção nacional. O sucesso foi de tal dimensão que as gravações chegaram a exigir cuidados especiais. Em 2021, quando assinalaram os 20 anos da estreia da novela, os protagonistas recordaram a intensidade daquela experiência.

«Nós entrávamos às 8 da manhã e terminávamos às 8 da noite e foram 18 meses seguidos sem férias, sem intervalos», recordou José Carlos Pereira, numa conversa no programa «Dois às 10», da TVI. O ator não teve dúvidas em classificar a produção como «um fenómeno».

Paula Neves também recordou a dimensão que o projeto alcançou e a forma como continua a guardar aquelas memórias. Na mesma ocasião, confessou que ainda sente uma emoção muito particular quando recorda a experiência e que a música do genérico é suficiente para a comover.

Os números ajudam a perceber a dimensão do sucesso. Segundo dados da Marktest, «Anjo Selvagem» somou 603 emissões, com uma audiência média de 13,6% e um share de 42,3%. O melhor resultado foi alcançado a 14 de março de 2002, quando a novela registou 24,4% de audiência média. São números que ajudam a explicar porque continua a ser recordada como uma das produções marcantes da história da estação de Queluz de Baixo.

Uma história que continua a uni-los

Mais de duas décadas depois, os caminhos profissionais dos dois atores continuaram a fazer-se na representação, com projetos diferentes e percursos próprios. Mas «Anjo Selvagem» permanece como um dos capítulos mais marcantes das suas carreiras.

Em fevereiro de 2023, Paula Neves e José Carlos Pereira voltaram a sentar-se frente a frente, desta vez no programa «Conta-me», da TVI, numa conversa em que recordaram a novela e as experiências que viveram durante as gravações. Uma oportunidade para revisitar uma história que continua bem presente na memória dos espectadores.

E, neste 17 de novembro, há mais um pormenor que os aproxima. José Carlos Pereira assinalou o seu 48.º aniversário com uma publicação especial nas redes sociais, diretamente de Bali, onde se encontra de viagem. O ator partilhou uma fotografia e revelou como começou o seu dia, entre o exercício físico e as ondas do mar.

«A minha primeira foto aos 48 anos. 🎂», começou por escrever. «Comecei cedo, com o sol a brilhar, depois de uma noite de trovoada e chuva tropical. Treinei, já surfei 2 vezes e ainda tenho uma tarde pela frente», contou.

Na mesma publicação, o ator fez também um balanço pessoal e deixou claro aquilo que mais deseja para o futuro: «Só peço mais umas quantas com saúde, acima de tudo, para poder continuar a ver os meus filhos crescer, trabalhar naquilo que amo, estar rodeado das pessoas certas, e viajar para conhecer o que o mundo ainda tem para me mostrar».

«48 voltas ao Sol ☀️», acrescentou, antes de agradecer a todos os que fazem e fizeram parte do seu percurso.

Também Paula Neves não deixou passar a data em branco. A atriz assinalou os seus 49 anos com uma selfie na qual surge sorridente e uma mensagem carregada de emoção: «Hoje celebro 49 anos com o coração e alma cheios ❤️».

Uma coincidência que se repete ano após ano e que, para quem acompanhou a história de Mariana e Pedro, ganha um sabor especial. Afinal, a ficção juntou-os há 25 anos e, mesmo com vidas e caminhos diferentes, há uma data que continuará a aproximar os dois protagonistas de uma das novelas mais recordadas da televisão portuguesa.