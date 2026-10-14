Grupo de canais TVI é o mais premiado em Televisão nos Prémios Criatividade Meios & Publicidade

O grupo de canais TVI foi o mais premiado na categoria de Televisão dos Prémios Criatividade em Autopromoções & Inovação em Media, promovidos pela Meios & Publicidade, ao conquistar um total de 10 distinções, que reconhecem a criatividade e a qualidade das campanhas desenvolvidas para a TVI e CNN Portugal.

Este resultado assume particular significado por assinalar o regresso da TVI ao concurso, após um período de interregno nas candidaturas, e reflete uma aposta consistente numa comunicação criativa, diferenciadora e próxima dos espectadores.

Estas distinções representam também um reconhecimento do talento, da dedicação e da criatividade das equipas internas, que diariamente desenvolvem soluções de comunicação inovadoras, capazes de transformar a promoção de conteúdos em experiências de comunicação com identidade própria.

Filipe Terruta, Diretor de Marca e Criatividade da TVI, destaca: “Estes dez prémios são, acima de tudo, das pessoas que todos os dias colocam tanto talento e dedicação no seu trabalho. Temos equipas criativas, que gostam de arriscar, experimentar e sair do óbvio. E é isso que queremos continuar a fazer. Não nos chega anunciar um programa ou uma estreia. Queremos surpreender, provocar emoções e criar campanhas de que as pessoas se lembrem. A TVI é uma marca com uma enorme força e uma ligação muito especial aos portugueses, e isso dá-nos também a responsabilidade de sermos cada vez mais criativos na forma como comunicamos. Quero dar os parabéns a toda a equipa, não só pelos prémios, mas sobretudo pelo empenho que colocam em tudo o que fazem. É um orgulho trabalhar com estas pessoas e ver o seu trabalho reconhecido.”