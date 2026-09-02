Reconhece este homem? Estava longe de imaginar que um dia seria uma estrela da TVI

É uma cara que hoje dispensa apresentações para quem acompanha a televisão portuguesa, mas nem sempre foi assim. Hélder Fráguas surpreendeu os seguidores ao recuperar algumas fotografias antigas de férias e partilhá-las nas redes sociais.

“Setembro: Férias passadas”, escreveu o juiz de A Sentença, da TVI, na legenda da publicação, acompanhando o texto com as hashtags “throwback”, “férias” e “nostalgia”.

As imagens mostram um Hélder Fráguas de outros tempos, numa altura em que estava ainda longe de imaginar a popularidade que viria a conquistar no pequeno ecrã. O registo mais descontraído contrasta com a imagem que atualmente milhões de telespectadores associam ao jurista que, no programa da TVI, veste a pele de juiz e decide os casos apresentados em tribunal.

Foi em abril de 2024 que passou a fazer parte da vida dos portugueses de uma forma bem diferente, ao estrear-se como juiz de A Sentença, ao lado de João Patrício.

A famosa frase “Depois, não se queixe” tornou-se já icónica. Hoje, é frequentemente abordado na rua e já confessou que a mudança foi grande.